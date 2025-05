Che sia sempre stata una amante delle borse di lusso è cosa nota, Chiara Ferragni nel suo armadio ha una vera e propria collezione di accessori, ne ha di tutti i tipi, marchi, colori e dimensioni. Ma una delle borse sfoggiate negli ultimi outfit condivisi sui social è forse una delle più care, vale una vera fortuna. Un modello marrone in coccodrillo che è una vera icona dell’alta moda.

La Ferragni, dopo essersi gettata alle spalle il periodo buio vissuto, pare proprio intenzionata a riprendere la sua vita di sempre. E così ha ripreso a fare viaggi extra lusso e a condividere dettagli del suo quotidiano, dagli outfit alle sponsorizzazioni, sui social. Una sorta di “ritorno alle origini” per costruire quell’immagine che tanto l’ha rese celebre. E così, proprio negli outfit primaverili, è comparsa quella che è definita un vero diamante delle borse d’alta moda, dal costo stellare.

Chiara Ferragni sfoggia una nuova borsa, il costo è elevatissimo

La Ferragni ha mostrato un modello super esclusivo di Hermès, una Birkin bag in pelle di coccodrillo marrone. L’imprenditrice digitale è un amante di questa maison di moda e, infatti, ha diverse borse del famoso brand, così come tantissimi altri accessori di lusso. Ma questa mostrata nei look primaverili è un vero e proprio gioiello, un modello molto raro con fibbie e lucchetto argento e la fodera esclusiva Toile Gm.

A renderla una icona delle borse d’alta moda, oltre la pelle di coccodrillo, è il prezzo da capogiro. La borsa di Chiara Ferragni, infatti, costa 67.300 euro, una cifra da far girare la testa, ma non all’imprenditrice digitale abituata da sempre a sfoggiare accessori dal valore enorme. E così la Ferragni è intenzionata a spopolare nuovamente sui social, dopo la separazione da Fedez e le vicende giudiziarie in cui è coinvolta, è pronta a voltare pagina.

Dal punto di vista sentimentale sembrava averlo fatto al fianco di Tronchetti Provera, ma le recenti voci di gossip parlano di una brusca rottura tra i due. L’assenza dell’imprenditore al suo fianco all’esclusiva cena organizzata per celebrare il compleanno, sarebbe la dimostrazione di una crisi tra i due. Voci vicine alla Ferragni affermano che l’imprenditrice sarebbe furiosa e non vorrebbe più parlare di questa relazione. Dal punto di vista lavorativo, invece, è tornata in piena attività. Qualche settimana fa aveva annunciato di aver preso il controllo dell’azienda proprietaria del suo brand, un punto da cui ripartire, aveva spiegato, sottolineando come non voglia fare finta che vada tutto bene perché non è così.

E poi c’è l’attività social, quella quotidiana, che tempo fa si era bruscamente arrestata e che oggi è tornata alle origini, con tanto di post in cui mostra i suoi vari outfit. E proprio in uno di questi ha sfoggiato la borsa di coccodrillo, tra i commenti – come sempre – non sono mancate critiche e attacchi, ma ci sono anche tanti apprezzamenti per i look indossati.