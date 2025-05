Alessia Mancini incanta tutti alla festa di compleanno di suo marito Flavio: la foto condivisa sui social scatena un tripudio di cuoricini

Cinquant’anni: un traguardo importante per Flavio Monturcchio festeggiati insieme alla sua famiglia e ai suoi amici più cari con una festa spettacolare. Vent’anni d’amore con Alessia Mancini, presenza discreta ma elegantissima, capace di attirare l’attenzione con la grazia che da sempre la contraddistingue.

Il conduttore di Primo appuntamento ha spento 50 candeline in grande stile, in un’atmosfera magica dove non sono mancate le emozioni, la musica e naturalmente tanto affetto. La festa si è svolta a Roma, presenti i figli Mya e Orlando e lo stile impeccabile della Mancini che lontana dagli accessi è stata capace di giocare con la luce e la silhouette in modo estremamente raffinato.

I momenti clou della serata sono stati immortalati sui social: dal taglio della torta al ballo romantico tra marito e moglie, fino al karaoke finale, che ha visto Montrucchio dedicare alla sua compagna di vita una toccante versione di “Rose Rosse”.

Il look di Alessia Mancini e la dedica d’amore

Il compleanno di Flavio Montrucchio è stato raccontato sui social dove non è passato inosservato il look di Alessia Mancini, creato con un equilibrio perfetto tra eleganza moderna e femminilità discreta. Il top bianco, impreziosito da paillettes brillanti, ha dato un tocco di luce all’intero outfit, riflettendo le luci soffuse della sala e conferendo al suo aspetto un’allure da diva senza eccessi. Il taglio del top, essenziale ma strutturato, ha intravedere le spalle con delicatezza, valorizzando il portamento naturale della conduttrice.

Ad accompagnare la parte superiore, un paio di pantaloni neri dal taglio sartoriale, a vita alta e leggermente svasati, perfetti per slanciare la figura. Un classico della moda che, nelle mani giuste, non passa mai inosservato. Alessia ha scelto di non indossare accessori vistosi optando un acconciatura semplice caratterizzata dai capelli sciolti. La coppia è tra le più belle del piccolo schermo. I due si sono conosciuti nel 2001 durante un Capodanno e da allora i loro cuori hanno incominciato a battere all’unisono:

“50 anni di te” Scrive l’ex Ragazza di Non è la Rai sul suo profilo social, che aggiunge: “Sei il viaggio più bello che potessi desiderare, l’amore con cui mi sveglio felice ogni mattina. Un’anima gentile, sensibile, autentica… Sei brillante, intelligente, ironico e, con la complicità del tempo, ancora più affascinante di quando ti ho conosciuto!!! Sei il mio oggi, il mio sempre, il mio posto sicuro. Ti sceglierei altre mille volte. Buon compleanno amore mio”