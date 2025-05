Elena Santarelli ha incantato tutti nel giorno della comunione della figlia Greta Lucia, la show girl è sempre super elegante e in una giornata così importante non poteva essere da meno. Un outfit perfetto per l’occasione che può essere una vera ispirazione per il mese di maggio, che è il periodo in cui in tanti festeggiano questo sacramento.

La Santarelli ha dimostrato ancora una volta di essere una donna di gran classe, dal gusto chic e mai esagerato. Dalle immagini che ha condiviso sui social si vede il look sfoggiato in ogni dettaglio, in tantissimi si sono complimentati per la scelta perfetta per un evento speciale di primavera.

Il look di Elena Santarelli per la comunione della figlia, boom di like

Una cerimonia così importante richiedeva un look all’altezza ed Elena Santarelli non si è fatta di certo cogliere impreparata per l’occasione. Per la comunione della figlia Greta Lucia ha sfoggiato un elegante tailleur di un celeste davvero intenso, tinta perfetta e di grande tendenza questa primavera.

Un outfit semplice ma di gran gusto, aldilà del colore bellissimo, anche il modello non era da meno. Una giacca doppio petto su un pantalone a palazzo, che la Santarelli ha scelto di abbinare con un paio di scarpe chiare e una mini borsa Chanel bianca. Per l’occasione ha preferito lasciare i capelli sciolti, era davvero incantevole.

La semplicità premia sempre e la show girl ha dimostrato di essere davvero molto elegante, le immagini che la ritraggono in compagnia della figlia, elegantissima anche lei con un abito semplice bianco e una coroncina di fiori in testa, ha ricevuto moltissimi like e commenti. In tanti si sono voluti complimentare per la scelta dell’outfit e le hanno fatto gli auguri per la sua bambina.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno scelto una location super esclusiva di Roma per festeggiare la comunione della loro secondogenita, la terrazza di un meraviglioso hotel a due passi dal Vaticano. E’ qui che la famiglia si è riunita per celebrare un giorno così importante, complice la bella giornata di sole, i festeggiamenti sono riusciti alla perfezione.

La piccola di casa lo scorso marzo aveva compiuto 9 anni e i genitori le avevano fatto una dolcissima dedica sui social, un lungo messaggio in cui le facevano tanti auguri: “Gentile come un raggio di sole e tanto tanto altro amore nostro. Buon compleanno Greta“. Alle parole era allegata anche una tenera immagine della bambina, ripresa rigorosamente di spalle. La Santarelli e il marito tengono molto alla privacy della loro famiglia ed evitano di condividere immagini dei volti dei figli sui social.

La coppia ha un primo genito, Giacomo, che oggi ha 16 anni. A lui nel 2017 fu diagnosticato un tumore al cervello, un male terribile, che per fortuna è riuscito a sconfiggere.