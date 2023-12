Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a Verissimo, domenica 10 dicembre, per dare aggiornamenti sulla gravidanza delle due gemelline che aveva dato qualche complicazione.

In studio da Silvia Toffanin entrano Veronica Peparini e Andrea Muller, che aspettano con ansia e tanta felicità l’arrivo delle loro due gemelline.

Le complicazioni cliniche di Veronica

Ai microfoni di Canale 5 la Peparini spiega: “Le gravidanze gemellari sono a volte problematiche e in alcuni casi può capitare che la situazione si complichi. Soprattutto, quando i feti sono nella stessa placenta anche se in due sacche diverse. E’ come se un feto fa da donatore all’altro feto, ed è questo che è capitato a me” racconta Veronica. Il compagno Muller racconta a Silvia Toffanin che quello che è successo a loro è avvenuto molto velocemente e il tutto si è scoperto durante una visita: ” Tutto andava bene, poi abbiamo scoperto questa cosa e abbiamo dovuto intensificare i controlli medici e farli ogni 48 ore“. Dopo quanto successo, Veronica ha dovuto fermarsi con il ballo. Muller racconta che tenere ferma la compagna è complicato: “Lei se le dici di star ferma si annoia“.

Come procede oggi la gravidanza

Veronica, nonostante i brutti momenti passati, è serena e molto fiduciosa: ” Mi sentivo e mi sento ancora che tutto potrà andare per il meglio. Oggi la gravidanza va bene e siamo felici ” spiega a Silvia Toffanin.

Andreas Muller è sempre stato quello più preoccupato di tutti: ” Quando siamo tornati dalla visita di controllo mi sono molto preoccupato. Le sono stato vicino ma le dicevo che avevo molta ansia. Temevo che ne restasse una e non due. Per me sarebbe stato un grandissimo dispiacere“.

Ma anche i figli di Veronica Peparini erano molto preoccupati per la mamma e le gemelline. La ballerina ricorda: “Loro si sono preoccupati tanto. Anche oggi mi telefonano, si informano e mi chiedono come sto. Sono felicissimi che stanno per arrivare due nuove sorelline in famiglia. Loro per me sono una grande forza” ha concluso Veronica a Verissimo.

