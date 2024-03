Federica Panicucci e Roberto Poletti svelano i dettagli del nuovo show “Mattino Quattro” a Verissimo.

Il palcoscenico di Rete 4 si appresta a brillare con l’arrivo di “Mattino Quattro“, un programma che segna l’inizio di una nuova era nel daytime televisivo. Federica Panicucci e Roberto Poletti, hanno recentemente condiviso il loro entusiasmo e le loro aspettative in un’intervista esclusiva a “Verissimo”, anticipando quello che sarà un appuntamento imperdibile per gli spettatori.

Roberto Poletti: si apre sul suo matrimonio

A Verissimo, sia Poletti che Panicucci hanno anche parlato delle loro sfide personali e professionali. La conduttrice ha sempre sognato di diventare presentatrice televisiva, una passione che ha trasformato in una carriera di successo.

Poletti, d’altra parte, ha condiviso per la prima volta dettagli sulla sua vita privata, svelando il suo matrimonio con Francesco. “Io sono sposato con Francesco…è la prima volta che parlo di questa cosa… è un grande orgoglio,” confessa Poletti, evidenziando come l’amore abbia un posto centrale nella sua vita.

Il giornalista si è mostrato dispiaciuto rispetto al comportamento dei media nei confronti del suo matrimonio: “Mi ha dato fastidio il fatto che abbiano scritto che si è sposato in gran segreto” – ha affermato – “Io ho deciso che fosse un momento da tenere per me…non c’era nessun segreto… è una cosa di cui vado orgoglioso, è la mia vita“.

Federica Panicucci : al timone di “Mattino Quattro”

La collaborazione tra Panicucci e Poletti non nasce da un semplice accordo professionale, ma da un’amicizia vera e profonda, coltivata negli anni. “Sono così felice…Una bellissima avventura ci aspetta insieme a Roberto,” esclama Panicucci, sottolineando la complicità e l’affetto che lega i due.

Poletti aggiunge, “Una nuova avventura per me qui a Mediaset…siamo amici per davvero, ci conosciamo da 15 anni.” Questo legame si riflette nell’energia e nella passione che entrambi promettono di portare in “Mattino Quattro”.

Al di là della televisione, sia Panicucci che Poletti hanno condiviso aspetti intimi delle loro vite, dimostrando come valori quali l’onestà e la serietà siano radicati nel loro essere.

Il noto giornalista riflette sulla sua educazione, “Mi hanno insegnato dei valori che non vanno molto di moda ma che sono importantissimi: l’onestà, la serietà, il lavoro...” Questi principi, ereditati da un’infanzia in Veneto caratterizzata da una rigida educazione familiare, hanno plasmato Poletti non solo come professionista, ma come persona.

A seguire un post che ritrae i due conduttori di “Mattino Quattro” a Verissimo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG