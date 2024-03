Silvia Toffanin accoglie Riccardo Scamarcio a Verissimo: presenta Race for Glory, Audi vs Lancia.

A pochi giorni dall’attesissimo debutto di Race for Glory: Audi vs Lancia, Riccardo Scamarcio, protagonista indiscusso del film, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Emily… è stupenda, sveglia, responsabile… c’è da imparare dai bambini,” esordisce il noto attore, parlando della sua vita privata e di come la nascita della figlia abbia segnato un periodo di rinascita dopo il lutto per la scomparsa del padre.

Riccardo Scamarcio a Verissimo: la vita da padre

“Ci sono dei cicli nella vita, ho avuto la fortuna di avere una bambina, dopo la morte di mio padre,” riflette l’attore, sottolineando come la paternità abbia infuso nuovo significato alla sua esistenza: “Sento che la mia vita è importante perché voglio starle vicino“.

Scamarcio ripercorre i suoi anni formativi, descrivendo sé stesso come: “Un bambino irrequieto, avevo tante energie,” e come, in un contesto familiare artisticamente stimolante, abbia trovato nella recitazione una vera passione.

“Mamma continua a dipingere, fa mostre. La pittura l’ha salvata, un po’ come per me il cinema e il teatro“. L’attore riflette poi sulle sfide della gioventù, “Avrei potuto prendere delle strade sbagliate“.

Emerge l’immagine di un uomo profondamente influenzato dai valori trasmessi dal padre: “Mio padre era una persona che mi ha insegnato l’onestà… questa è la grande lezione che mio padre mi ha lasciato“.

Un viaggio nel cuore della rivalità automobilistica

Riccardo Scamarcio si descrive come: “Una persona ambiziosa ma anche molto semplice, diretta,” enfatizzando l’importanza di esperienze autentiche nella sua professione: “Facendo l’attore hai bisogno di vivere situazioni vere.. tendo a proteggere la mia vita privata perché ho bisogno di vivere la vita“.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, dove presenta il suo ultimo film “Race for Glory: Audi vs Lancia”, Scamarcio si confronta con il tema della paura. “Sono poche cose che mi spaventano nella vita.. forse la cosa che mi spaventa è la morte ma penso che abbiamo modo nella vita di esorcizzarla, questo modo è l’amore”.

A seguire, un post su Instagram dell’attore a Verissimo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG