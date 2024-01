Ospite di Verissimo, Roberta Capua racconta il dolore per la perdita dei genitori e la fine del suo matrimonio.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Roberta Capua, nota conduttrice di programmi come L’ingrediente perfetto su La7. La nota ex Miss Italia ha racconto il dolore per la perdita dei suoi genitori e la fine del suo matrimonio.

Roberta Capua si commuove: il ricordo dei genitori

Roberta Capua, acclamata conduttrice, è salita alla ribalta per la sua vittoria a Miss Italia nel 1986. L’intervista si apre con il racconto della perdita dei genitori e il dolore del lutto.

“Il 2023 mi ha portato via due persone importantissime, mia madre e mio padre… è sempre dura“. L’ex Miss Italia ricorda la sorpresa di perdere il padre così presto, gestendo la malattia della madre.

“Si è rotto il femore, però stava bene e da quel momento non si è più ripreso…in tre mesi se n’è andato” si confida Roberta, raccontando la sofferenza di vedere il padre spegnersi davanti ai propri occhi.

Roberta Capua racconta anche la perdita della mamma, che da lungo tempo era affetta da demenza senile. “Difficile…diciamo che aveva cominciato con delle dimenticanze, poi piano piano i sintomi peggiorano…è molto doloroso non avere più un rapporto“.

La fine del matrimonio con Stefano: le parole dell’ex Miss Italia

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui la fine del suo matrimonio con Stefano. “Oltre a tutto questo, c’è stata questa pagina così dolorosa… nel momento in cui avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere, purtroppo è successo anche questo” ha confessato Roberta Capua.

L’intervista ha offerto uno sguardo unico su Roberta Capua. Ha anche raccontato del rapporto con il figlio Leonardo: “Va protetto e curato, accompagnato in un momento difficile…Io con lui sono sempre stata molto sincera…”. L’intervista si conclude con un commovente video messaggio da parte di Tosca D’Aquino, legame solido per l’ex Miss Italia.

A seguire il post su Instagram di Roberta Capua a Verissimo:

