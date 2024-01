Manila Nazzaro e Stefano Oradei annunciano a Verissimo il loro matrimonio: dalla romantica proposta, ai piani per le nozze in primavera.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, sono stati presenti in studio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, nota coppia televisiva prossimi al matrimonio. La nota ex Miss Italia e il ballerino professionista si sono conosciuti nel 2020 partecipando ad un talent show sul ballo. Da Silvia Toffanin hanno raccontato in esclusiva diversi dettagli sulle loro future nozze.

Manila Nazzaro racconta a Verissimo: “C’è un anello e c’è stata una proposta..”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno fatto appassionare il pubblico alla loro storia d’amore. L’intervista si apre con il racconto della proposta di matrimonio: “C’è un anello e c’è stata una proposta inaspettata dopo scarsi due mesi… è reale però non mi aspettavo quello che è accaduto quella sera“. I due stavano insieme da poco ma Stefano era sicuro della sua scelta, la proposta è arrivata dopo una commovente serata insieme.

Un momento particolarmente toccante, durante l’intervista, è stato il messaggio da parte delle amiche Angela Melillo, Milena Miconi, Samantha De Grenet e Matilde Brandi. “Non mi stancherò di dirlo…loro, le amiche, che ti scegli sono qualcosa di speciale….Questo matrimonio, in qualche modo, sarà una festa dell’amore per tutte noi…che abbiamo raggiunte una serenità, felicità… ovvio saranno le mie damigelle” ha confessato commossa l’ex Miss Italia.

Manila, ha due figli avuti dal precedente matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza. I due sono stati felicissimi per la mamma: “L’abbiamo detto insieme…I miei figli fanno il tifo per me” Quindi, è ufficiale la coppia si sposa in primavera. A seguire il post su Instagram della coppia presto sposi:

