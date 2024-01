Manuel Maura e Francesca Sorrentino, ex concorrenti di Temptation Island, raccontano a Verissimo come sono tornati ad essere una coppia.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Manuel Maura e Francesca Sorrentino, noti per aver preso parte all’edizione di Temptation Island 2023. La coppia ha condiviso aspetti inediti della loro vita personale e della loro relazione.

Verissimo, Manuel e Francesca pace fatta: “Siamo equilibrati, sereni…”

Manuel e Francesca sono saliti alla ribalta per la loro storia travagliata a Temptation Island. I due avevano deciso di partecipare al programma perché Francesca era stufa dell’incostanza nella loro relazione. Tanto che alla fine Francesca ha addirittura deciso di lasciare il programma, condotto da Filippo Bisciglia, da sola.

Da quel momento, Manuel non ha mai nascosto la volontà di volerla riconquistare. L’intervista si apre con il racconto della loro rappacificazione: “Sta andando bene, siamo equilibrati, sereni, non litighiamo più” racconta la coppia.

Manuel rivela: “Negli ultimi mesi sono cresciuto…mi mancava molto, avevo paura di non avere più Francesca…ho fatto un percorso interiore. C’era un pezzo della mia vita che mi mancava“. Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui i problemi di anoressia vissuti da Francesca.

Un momento particolarmente emozionante è stato quando Francesca ha ripercorso quel periodo e di come abbia influenzato la sua storia d’amore: “Con la sua conoscenza e il periodo della pandemia sono stata male, lui era il cuscino e lo schiaffo…Mi comprava gli integratori” ha confessato.

Francesca e Manuel di Temptation Island: dal primo incontro ai momenti difficili

L’intervista ha offerto uno sguardo unico sulla loro storia d’amore. Francesca e Manuel hanno anche raccontato del loro primo incontro a pranzo e come si fossero piaciuti sin da subito: “Il primo incontro è stato divertentissimo… venivo da un momento di confusione… mi sentivo in ansia ad andare in pranzo con una persona… mi ha rovesciato un calice addosso…. è stato divertente, me ne sono andata da quella giornata divertita” racconta Francesca.

L’intervista all’amata coppia di Temptation Island si è conclusa con una commovente lettera di Manuel. “Mi auguro che sia sempre così…” è ciò che si augura commossa Francesca. A seguire una foto della coppia a Verissimo:

