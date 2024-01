Max Biaggi a Verissimo: un viaggio emotivo dalla sua carriera come campione di motociclismo ai legami familiari.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Max Biaggi, noto ex campione di motociclismo. Il noto ex pilota ha condiviso aspetti inediti della sua vita personale e professionale.

Verissimo, Max Biaggi ricorda suo padre: “Era il mio più grande tifoso”

Max Biaggi, acclamato ex campione motociclismo, è salito alla ribalta per la sua intensa carriera sportiva. Dopo essersi ritirato dalle competizioni, l’ex pilota ha continuato a essere una figura di spicco nel mondo del motociclismo.

L’intervista si apre con il ricordo del duro incidente che l’ex campione ha avuto circa sette anni fa. Ora sta bene e nonostante il ritiro rimane nel mondo delle moto. “Ho continuato ad andare in moto dopo il ritiro… Oggi sono ambasciatore di un marchio di moto e tutte le attività collaterali ad esse. Seguo sempre le mie passioni e le moto” racconta.

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui il rapporto con il padre. “Mio papà ci ha creduto… io giocavo a calcio. Per caso ci siamo avventurati io e lui… lui era sempre con me, mi portava in giro… c’era la passione, era il mio più grande tifoso”.

Un momento particolarmente toccante è stato quando Max Biaggi ha ricordato come non è stato presente durante la morte del padre. “Ero ad una gara di MotoGP in Francia, mi è arrivata una chiamata di mia sorella… sono arrivato che era agli sgoccioli. È un rammarico. Non stava benissimo, ma è stata una cosa improvvisa…Noi ci bastavano poche parole, molto in simbiosi” ha confessato l’ex pilota.

Eleonora Pedron e Max Biaggi: un legame forte per l’amore dei figli

L’intervista ha offerto uno sguardo unico non solo sulla carriera di Max Biaggi, ma anche sulla sua personalità. Ha anche ripercorso il rapporto con la sua ex Eleonora Pedron. La loro storia d’amore ha portato alla nascita di due splendidi bambini: Ines e Leon.

L’ex campione ha parole positive nei confronti della madre dei suoi bambini: “Per i bambini abbiamo un buonissimo rapporto, Eleonora è una brava madre, presente. Stiamo facendo un buon lavoro…il mio impegno è cento percento. All’inizio della fine è stato complicato però poi dopo un giusto tempo, abbiamo capito cosa era importante, le priorità e ci siamo adoperati per fare funzionare questo nucleo familiare“. L’intervista a Max Biaggi si è conclusa ricordando l’impegno dell’ex campione con l’associazione “Andrea Tudisco” che ha da poco compiuto vent’anni.

