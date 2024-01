Nell’ultima puntata di Verissimo, l’attrice Corinne Clery si apre sul suo difficile rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Corinne Clery, nota attrice francesca. L’attrice ha condiviso aspetti inediti della sua vita personale e il travagliato rapporto con il figlio, Alexandre Wayaffe.

Verissimo, Corinne Clery si racconta: “È un periodo bello, di serenità…”

Corinne Clery è salita alla ribalta per la sua carriera nel cinema, in televisione e a teatro. L’intervista a Verissimo, si apre con il racconto della sua vita attuale: “È un periodo bello, di serenità, di grande lavoro e di pace con me stessa… sto proprio bene“.

Il racconto del duro rapporto con il figlio Alexandre

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui il rapporto travagliato di Corinne con il figlio, Alexandre. I due non si parlano da quasi sei anni. “Non andiamo più d’accordo.…Non lo so cosa sia passato nella sua testa. Avevo un malessere terribile, brutto… sentivo di dargli fastidio. Non c’è l’ho con lui” ha confessato l’attrice francese.

Corinne Cléry ha condiviso come la sua relazione con il figlio, le abbia portato vari problemi fisici. “Mi gonfiavo come un pallone e mi sgonfiavo….” confessa a Silvia Toffanin. Attualmente, sembra che Corinne e suo figlio siano destinati a mantenere una certa distanza. L’attrice nutre la speranza che il figlio possa ricongiungersi con lei in futuro. Alexandre, figlio di Clery, si è tenuto lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, conducendo una vita privata e riservata.

