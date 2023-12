Ospite a Verissimo, domenica 10 dicembre 2023, la giornalista Bianca Berlinguer, da poco sbarcata a Rete 4: ” Ai vertici della Rai non interessava la mia trasmissione, ho deciso di cambiare”. Il ricordo del padre Enrico.

A Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin è ospite Bianca Berlinguer, la giornalista da poco sbarcata sulle reti Mediaset. Bianca Berlinguer a Silvia Toffanin racconta: “Dopo 34 anni di Rai, ho deciso di cambiare e devo dire che sta andando bene. La mia è stata una decisione sofferta e per tante notti non ho dormito. ma alla fine ho deciso di cambiare perché i vertici Rai ormai erano distanti dal mio programma Carta Bianca, a me sembrava non avessero interesse ad investire. E così mi sono resa conto che era arrivato il giorno di cambiare” spiega la giornalista a Silvia Toffanin.

Bianca Berlinguer tra carriera e famiglia

La Berlinguer è una donna forte e determinata, e in studio racconta che lei stessa ha forgiato ciò che sarebbe stato il suo futuro lavorativo. Figlia di un politico italiano, i temi trattati in casa fanno crescere in lei la voglia di diventare giornalista. Bianca Berlinguer a Verissimo spiega che sino all’età di 38 anni non aveva mai sentito il desiderio di essere madre ma poi è arrivata Giulia, la sua unica figlia: “Oggi a ripensarci ne avrei voluto un altro di figlio” racconta Bianca. Suo marito è Luigi Manconi e insieme a lui è riuscita a lavorare ma anche ad essere moglie e mamma.

Il ricordo del padre Enrico

In studio oltre ai racconti d’infanzia e carriera, Bianca Berlinguer ricorda anche suo padre Enrico Berlinguer. La giornalista racconta che sin da piccola era consapevole del nome che portava e anche del fatto che suo padre aveva fatto un pezzo di storia politica italiana: ” Mio padre era diverso da come appariva in pubblico. Lui è stato un padre affettuoso e giocoso coi figli, ci portava al parco, alle giostre, al circo. Era diverso da come appariva in TV o politica“. Poi Bianca aggiunge: “ Papà è scomparso all’improvviso per un ictus durante un comizio e a me è sembrato di avere tanti rimpianti negli anni. Avrei voluto che vedesse mia figlia e quello che avevo costruito negli anni e non poterlo fare mi ha causato un dolore grandissimo” ha concluso la giornalista.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG