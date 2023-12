Gara di crisi e lacrime ad Amici ’23 di Maria De Filippi. La cantante perde la sfida ed è all’ultimo posto in classifica, la conduttrice la esorta a collegare la testa nel suo lavoro.

Lil Jolie nella puntata di Amici di domenica 10 dicembre 2023 ha reagito davvero male dopo la sfida persa. L’allieva è arrivata all’ultimo posto nella gara cover. Le sue lacrime sono aumentate quando Rudy Zerbi ha detto che vorrebbe metterla in sfida per spronarla maggiormente.

Durante la crisi di pianto della giovane cantante, Maria De Filippi ha detto a Lil di non cedere al panico se si trova in difficoltà.

La crisi di Lil Jolie in studio

A fine gara, i giudici Ermal Meta, Fulminacci e Ron hanno dato voti bassi, i più bassi di oggi, e per tale motivo Lil Jolie si è piazzata all’ultimo posto nella gara cover.

La giovane cantante, prima ancora che intervenisse il suo maestro, si è lamentata dei pezzi assegnati nelle ultime settimane. Poi ha aggiunto anche Brivido felino, il brano che oggi l’ha condotta all’ultimo posto in classifica.

Appena la ragazza ha terminato con le sue critiche, Maria De Filippi ha detto: “Oggi sono molto brava, solo perché è Natale“, ha commentato la conduttrice dopo che Lil si è sfogata criticando la produzione di Amici.

L’intervento di Rudy Zerbi

Poco dopo è intervenuto anche Rudy Zerbi che ha chiesto a Lorella e Anna di mettere in sfida Lil Jolie. Il maestro ha aggiunto che questa scelta potrebbe aiutare la ragazza a sbloccare le sue paure ed emozioni, riuscendo così a dare il meglio di sé.

Lil Jolie, però, ha reagito malissimo dopo aver sentito queste parole ed è scoppiata in lacrime, soprattutto perché la giovane ha capito anche di essere a rischio eliminazione per volere del suo insegnante.

A questo punto Maria ha cercato di far ragionare la ragazza sul fatto che le sfide sono utili sia nel lavoro che nella vita: “Se sei in difficoltà collega la testa. Sei brava non cedere al panico. Il tuo lavoro è quello di cantare, accetta la sfida“, ha detto la conduttrice ma la ragazza ha continuato a piangere e alla fine Maria ha aggiunto: “Può capitare di essere ultimi. Se uno deve uscire esce ma fuori c’è sempre qualcuno più bravo di noi” ha concluso De Filippi.

