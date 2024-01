Una coppia inaspettata per il 2024: parliamo di Vera Gemma e Guè Pequeno tra cui sarebbe sbocciato l’amore. I dettagli.

Decisamente la coppia che non ti aspetti. Il settimanale Oggi ha lanciato uno scoop davvero pazzesco relativamente alla storia che sarebbe nata tra Vera Gemma e Guè Pequeno. I due si sarebbero trovati sotto ogni punto di vista e dopo una frequentazione di circa 4 mesi sarebbe sbocciato l’amore…

Vera Gemma e Guè Pequeno sono una coppia: lo scoop

Come detto, a sganciare lo scoop sulla nuova coppia è stato il settimanale Oggi che ha spiegato come i dettagli sulla notizia esclusiva saranno pubblicati sul prossimo numero in edicola.

L’amore che sarebbe nato tra l’attrice e il cantante è, di fatto, il primo flirt del 2024. Nella versione online, il settimanale ha spiegato: “I due sono inseparabili e hanno trascorso momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale. Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa ed è avvenuto via social. Un lungo e passionale corteggiamento online che si è tradotto una manciata di giorni fa in un incontro ad alta temperatura”.

Secondo Oggi, poi, la Gemma sarebbe anche candidata a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione dell’Isola dei famosi dopo aver vinto come migliore attrice nella sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia 2022. Inoltre, come attrice, sarebbe anche “in procinto di iniziare assieme alla sua amica del cuore Asia Argento le riprese del nuovo film di Abel Ferrara che le vedrà protagoniste”.

Per il momento i diretti interessati non hanno commento ma probabilmente lo faranno presto per confermare o smentire la loro relazione.

Di seguito anche un post su X che fa riferimento allo scoop di Oggi relativo alla nuova coppia:

Secondo il settimanale Oggi, sarebbe nata una storia d’amore tra Vera Gemma e Guè Pequeno. I due si sarebbero conosciuti 4 mesi fa sui social. pic.twitter.com/JI7BvS9HEf — Trash Italiano (@trash_italiano) January 8, 2024

