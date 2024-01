Attraverso un post via social Tiziano Ferro ha annunciato la fine della sua collaborazione con lo storico manager Fabrizio Giannini.

Dopo 23 anni di successi, Tiziano Ferro ha deciso di separare la sua carriera professionale da quella del suo storico manager, Fabrizio Giannini. Sui social il cantante ha pubblicato un commovente messaggio dedicato al suo ex manager in cui ha scritto:

“È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie”.

Tiziano Ferro: la dedica al manager

Tiziano Ferro ha annunciato con un commovente post via social il suo addio a Fabrizio Giannini, il manager con cui ha condiviso l’ascesa verso il successo. Anche Fabrizio Giannini ha annunciato attraverso i suoi canali social la fine della loro collaborazione, e ha scritto:

“Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie“. Sui social in tanti sono in attesa di saperne di più in merito alla notizia e si chiedono se Tiziano Ferro svelerà ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Il cantante lo scorso anno ha dovuto affrontare anche la dolorosa separazione da suo marito Victor Allen, e in tanti sono in attesa di saperne di più in merito alla questione. Il cantante non ha fatto segreto di stare attraversando una fase particolarmente complessa della sua vita e, durante le feste, ha scritto di essere pronto ad una “rinascita”. Il 2024 gli porterà novità maggiormente positive?

