Una foto e un cuore: Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sembrano essere tornati insieme e si mostrano felici.

Non si sono mai davvero lasciati, anche per via del forte legame dovuto a loro figlio. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini che, a quanto pare, questa volta hanno deciso di mostrarsi insieme per annunciare, forse, di essere tornati ad essere una coppia.

Vanessa Incontrada di nuovo con Rossano Laurini

Nel corso degli anni, come detto, la Incontrada e Laurini si erano persi di vista dal punto di vista sentimentale ma mai avevano dimenticato il valore della famiglia, grazie anche a loro figlio di 15 anni. Dopo alcune apparizioni sporadiche, anche sui social – i due non hanno mai avuto particolari problemi a mostrarsi ogni tanto insieme -, ecco la svolta.

La showgirl, oggi, ha pubblicato una foto emblematica con tanto di didascalia importante: “La mia family”, il tutto accompagnato da una emoticon di un cuore rosso. Pare evidente come i due siano tornati ad essere una coppia tanto che la maggior parte dei seguaci della donna si è complimentato con i due: “Siete bellissimi, sono felice per voi”, “Finalmente siete tornati insieme. Bravi”, “La famiglia è la cosa più importante, mi fa piacere siate tornati insieme”.

Già qualche tempo fa c’erano stati i primi indizi riguardo al loro rapporto. La bella Vanessa, infatti, aveva detto al podcast di Diletta Leotta a proposito della sua famiglia con Laurini: “Stiamo insieme da 16 anni, da tanto tempo e, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare, oggi dico che mi piacerebbe molto avere un altro figlio, vediamo che succede”.

Insomma, ora sembra essere ufficiale il ritorno di fiamma tra i due che non hanno timore a mostrarsi insieme con un cuore rosso che sa tanto di amore…

Di seguito anche il post Instagram della showgirl:

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG