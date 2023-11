Dopo aver detto addio alla compagna Giorgia Meloni, Andrea Giambruno ha cambiato casa e si è trasferito in un’altra dimora.

Sembra essere stata decisamente stravolta la vita di Andrea Giambruno, giornalista e conduttore, dopo l’addio ufficializzato, anche via social, dall’ex compagna, la Premier Giorgia Meloni. Come sottolineato da Chi, infatti, oltre al lato lavorativo, anche a livello personale l’uomo ha dovuto compiere dei cambiamenti, ad iniziare dalla casa…

Andrea Giambruno, la nuova casa “da single”

Secondo quanto si apprende da Chi, oltre ad essere stato “punito” sul lavoro, Giambruno ha anche cambiato casa dopo aver detto addio alla Meloni. Sul settimanale sono, infatti, presenti le foto del trasloco con qualche indizio anche su dove abbia trovato sistemazione.

Il giornalista sarebbe rimasto nello stesso quartiere di prima, ovvero il Torrino, vicino l’Eur, allo scopo di rimanere molto vicino a sua figlia a cui è ovviamente molto legato.

Il giornalista, la Premier e la figlia si erano da poco trasferiti nella nuova abitazione dopo aver trascorso diversi anni nella Garbatella. Per l’uomo, però, è stato già tempo di cambiare di nuovo. Questa volta in modo definitivo.

Al netto di alcune insistenti voci che vorrebbero proprio Giambruno e la Meloni ancora molto vicini, quindi, la situazione appare bene diversa. Insomma, i due non torneranno insieme e il cambio di abitazione andrebbe a confermalro.

Le parole di Arianna Meloni sulla Premier

In precedenza, sullo stato emotivo della Premier Meloni aveva parlato sua sorella Arianna durante un evento di Fdi: “Se a voi sembra normale questo tipo di stampa…”, aveva detto ai giornalisti. “Ragazzi ditemi voi, grazie per il lavoro che fate, perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti, questo non è giornalismo è pettegolezzo”. E ancora: “Come sta? Secondo voi come sta?”.

