Valeria Golino parla dell’ex Riccardo Scamarcio e della sua felicità con l’attuale compagno Fabio Palombi, più giovane di 24 anni.

Valeria Golino, celebre attrice italiana, ha recentemente rivelato dettagli sulla sua vita privata, in particolare sul rapporto con Riccardo Scamarcio. Ma ha anche rivelato dettagli sulla sua attuale relazione con Fabio Palombi.

Vediamo che cosa ha rivelato la famosa attrice.

In che rapporti sono oggi Valeria Golino e Riccardo Scamarcio

In un’intervista al Corriere della Sera, la Golino ha chiarito che è possibile mantenere un legame affettuoso con un ex, soprattutto se non ci sono stati torti significativi. “Se ti riferisci a Riccardo Scamarcio o a Fabrizio Bentivoglio, se non ci si è fatti deliberatamente del male ci si vuole molto bene“, ha detto la Golino.

Infatti, nonostante la fine della loro storia d’amore, Valeria e Riccardo Scamarcio hanno continuato a collaborare professionalmente, dimostrando che l’affetto e la stima reciproca possono persistere anche dopo una separazione.

La relazione tra i due è stata spesso al centro del gossip, soprattutto per le nozze annullate nel 2015. La loro rottura definitiva è avvenuta nel 2016, lasciando entrambi con una grande delusione. “La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita“, ha confessato la Golino, riconoscendo però che, nonostante il dolore, c’è ancora affetto tra loro.

La nuova vita di Valeria Golino con Fabio Palombi

Dal 2018, Valeria Golino ha trovato la felicità con Fabio Palombi, un avvocato specializzato in diritto d’autore.

“Da sei anni sto con Fabio Palombi, che non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora“, ha commentato l’attrice, più grande del compagno di 24 anni.

Palombi, di 34 anni, è anche vice presidente dell’associazione culturale Giovani per Roma ma è estraneo al mondo dello spettacolo.

