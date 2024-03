Matrimonio in arrivo per Valentina Ferragni? Chi lo sa. Ma una recente foto con tanto di abito bianco ha colpito proprio tutti…

Le sue sorelle sono sposate e, forse, anche per lei è giunto il momento del grande passo. Stiamo parlando di Valentina Ferragni che sui social ha dato qualche indizio a propositio delle sue possibili nozze con il fidanzato Matteo Napoletano. La giovane influencer, infatti, ha condiviso una foto che ai tanti seguaci è parso un chiaro segnale delle sue intenzioni…

Valentina Ferragni si sposa? La foto

La bella Valentina, come detto, ha condiviso uno scatto piuttosto intrigante su Instagram nelle scorse ore. La giovane influencer, sorella di Chiara e Francesca Ferragni, si è fotografata nell’Atelier Eme dove si erano già servite le parenti per il precedente matrimonio celebrato per la scelta dell’abito da sposa e delle damigelle.

Nello scatto condiviso nessun particolare dettaglio se non una scritta misteriosa: “Incontro speciale” (in inglese).

Non è dato sapere se la donna si stia preparando, ormai non più in gran segreto, alle nozze con il suo Matteo ma certamente qualcosa sta bollendo in pentola.

La storia con Matteo Napoletano

Giorni fa, in alcuni stories, la stessa Valentina aveva raccontato il rapporto con il fidanzato Matteo. Una storia, per ora, a distanza visto che lei vive in Italia e Napoletano negli States, dove studia all’Università.

“Come gestisco la distanza con Matteo? Semplice, io sono consapevole che lui c’è e mi tengo molto impegnata. Ho tante cose da fare durante la giornata, viaggio molto e quindi questo mi aiuta tantissimo”, aveva detto la ragazza.

“Per me questa distanza non deve durare in eterno perché non riuscirei a sopportarla però per un po’ di tempo si […]”. Che sia arrivato il momento di mettere fine alla storia a distanza con le nozze? Staremo a vedere…

Di seguito anche un post Instagram della sorella di Chiara con il suo Matteo:

