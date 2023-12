Il caso del pandoro Balocco ha coinvolto anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che ha deciso di difenderla pubblicamente.

Il caso Balocco-Chiara Ferragni è senza dubbio il tema del momento, non solo sul mondo social. Diversi sono stati i commenti arrivati contro l’imprenditrice digitale che, in queste ore, ha avuto anche una lancia a favore, quella di sua sorella Valentina Ferragni. La ragazza, in una storia Instagram, ha deciso di difendere pubblicalemente la più famosa imprenditrice digitale.

Valentina Ferragni difende Chiara sul caso Balocco

Dopo aver pubblicamente chiesto scusa e annunciato anche una maxi donazione, Chiara Ferragni ha ricevuto una grande ondata d’affetto da parte di una delle persone a lei più care, sua sorella Valentina.

La ragazza, infatti, con una storia su Instagram, ha spiegato tutto il bene che la moglie di Fedez ha fatto sottolineando come, purtroppo, le persone si ricordino solo degli aspetti negativi.

“Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l’emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio)”, ha esordito la sorella di Chiara.

“Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla. Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori. Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei”.

Un messaggio sicuramente molto bello e che Chiara avrà indubbiamente apprezzato.

Di seguito anche il post Instagram di scuse di Chiara:

