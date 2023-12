Fedez è tornato a scagliarsi contro la premier Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha affermato di diffidare da Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni si è scusata pubblicamente a seguito della multa dell’Antitrust per il caso dei suoi pandori “griffati” e della falsa beneficenza. Sulla questione nelle scorse ore è tornato a esprimersi anche Fedez, che ha preso le difese della moglie e ha tuonato contro la premier Giorgia Meloni scrivendo:

“Gentile Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visto che bisogna diffidare da noi, le risulta che i componenti del suo Governo, anche alcuni che sono indagati per reati gravi e altri che fanno fermare i treni come se fossero in un taxi, quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro? Mi faccia sapere”.

Fedez contro Giorgia Meloni

Mentre i fan dei social sembrano aver deciso di “abbandonare” in massa i loro account social (ma c’è anche chi li difende), Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a difendersi dalle accuse a loro rivolte per la falsa beneficenza, e in particolare il rapper si è scagliato contro la premier Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha affermato che sarebbe meglio “diffidare dagli influencer”.

“Visto che ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col web perché non ci parla di Santanché, della famiglia La Russa, l’ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Delmastro e la lista potrebbe continuare all’infinito. Giorgia Meloni niente? Due paroline su di loro niente? Eh, le priorità del Paese cara Presidente del Consiglio. Ci vediamo al Family Day con Elon Musk”, ha tuonato il rapper. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

Al momento la moglie del rapper si è scusata pubblicamente per la vicenda dei pandori Balocco e ha fatto sapere che devolverà 1 milione di euro in beneficenza. In tanti non credono però nell’onestà delle sue scuse, giunte solo quando l’Antitrust ha concluso le indagini e reso effettiva la multa nei suoi confronti.

