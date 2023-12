Federica Pellegrini è stata ospite a Mamma Dilettante e ha risposto ad una domanda che non ha mancato di metterla in difficoltà.

Federica Pellegrini è stata ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, e ha risposto ad alcune domande in merito alla sua prima figlia, in arrivo nei prossimi giorni.

“Tua figlia potrà uscire con il suo allenatore?”, è stato chiesto all’ex nuotatrice, che ha risposto: “Questa è veramente scomoda ragazzi”, ha risposto in prima battuta, e ancora: “Questa è cattivissima, allora ovviamente non da piccola e dipenderà da quanti anni ha il suo allenatore ovviamente”.

Federica Pellegrini ha risposto alle domande “scomode” di Diletta Leotta a Mamma Dilettante e ha fatto divertire i suoi fan dei social.

Molto presto l’ex nuotatrice diventerà mamma della sua prima figlia, e al podcast della conduttrice ha confessato le sue emozioni e le sue paure in vista del momento del parto. L’ex nuotatrice ha anche ammesso che, se sarà possibile, le piacerebbe partorire in acqua. “Conosco bene il mio corpo, il modo in cui si adatta all’acqua, propenderei per tornare lì dentro”, ha confessato lei a Vanity Fair.

Sui social in tanti le hanno fatto le loro congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo della sua prima figlia (il cui nome è al momento top secret). La nascita della bambina è prevista tra le feste di Natale e il giorno di Capodanno, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

