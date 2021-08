Era il novembre 2016 quando Micheal Douglas, parlando dell’attore Val Kilmer, il mitico Ice di Top Gun affermò: “Val sta combattendo la stessa battaglia che ho combattuto io, contro un tumore alla lingua, e le cose non si mettono bene per lui. Io sto pregando per lui.” dì a poco Kilmer cercò di smentirlo sui social: “Voglio bene a Michael Douglas ma non è ben informato“.

In realtà i problemi c’erano eccome. Un cancro alla gola gli ha modificato la voce per sempre, nonostante i cicli di chemioterapia e radioterapia, l’unico obiettivo era annientare la malattia. Questo non gli ha impedito di mostrare tutta la sua forza, fino a sconfiggere il mostro che teneva dentro da 6 anni. L’attore dunque ha pensato di condividere quanto ha vissuto nel documentario di Amazon intitolato semplicemente: Val. E’ diretto da Leo Scott e Ting Poo e prodotto da Kilmer con suo figlio Jack di 26 anni e sua miglia Mercedes di 29.

Val è una persona ricca di sfumature – affermano Scott e Poo – In lui c’è una giocosità infantile, ma anche la profonda saggezza di un uomo che ha seguito un percorso spirituale per tutta la sua vita. Ha molti opposti che lo rendono incredibilmente interessante, ed è questo il motivo per cui il nostro film merita una possibilità.

“Ora che è più difficile parlare voglio raccontare la mia storia più che mai” confida a People Val Kilmer. Nel film in cui è protagonista, l’attore dice con la voce rotta: “Ovviamente sto molto peggio di come mi sento. Non posso parlare senza tappare questo buco nella gola. Devi fare la scelta tra respirare o mangiare“. Non è semplice la sua condizione di vita come si può immaginare, ad esempio, per mangiare è costretto ad usare un sondino che lui non esita nel ritenerlo “un ostacolo“.

“Mi sono comportato in modo bizzarro con alcune persone – ammette – ma non nego niente di tutto questo e non ho rimpianti perché ho perso e ritrovato parti di me stesso che non sapevo esistessero“.

Val Kilmer, l’ex Cher parla di lui: “L’ho amato e lo amo”

Chi ha conosciuto bene Val Kilmer e può dire qualcosa in più su di lui è una donna nonché un’artista conosciuta in tutto il mondo con cui ha avuto una storia d’amore verso la fine degli anni 80: Cher

Le parole della cantante tratte da People: