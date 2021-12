Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti ha scelto! Ecco chi

A Uomini e Donne è nuovamente tempo di scelte. Dopo quanto accaduto con Andrea Nicole e Ciprian, lo studio si è nuovamente tinto del rosso dei petali, questa volta per Roberta Ilaria Giusti arrivata al termine della sua avventura nel programma condotto da Maria de Filippi.

A riferire della scelta fatta è stato Il vicolo delle news, sito che ha fornito i dettagli in anteprima dalla registrazione avvenuta ieri, 16 dicembre. La 21enne romana aveva davanti a sé due scelte: Luca Salatino e Samuele Carniani, solo uno dei due ha potuto abbracciare la ragazza. A riuscire in quella che è stata una vera impresa è Samuele. Anche in questo caso la scelta ha un po’ spiazzato il pubblico in studio ma soprattutto il pubblico a casa che ha commentato immediatamente la notizia non appena è girata.

In molti infatti avevano scommesso nella certezza di vedere Roberta insieme a Luca. Le previsioni quindi sono state smentite. Fra le altre cose, il portale ha aggiunto che al momento della scelta Samuele si è commosso ed ha abbracciato Roberta dandole un lungo bacio.

Dopo Andrea Nicole, Roberta Giusti è la terza tronista di Uomini e Donne a ricevere un Sì, prima di lei Matteo Fioravanti aveva scelto Noemi Baratto ma i due si sono lasciati dopo solo un mese, Joele Milan non ha neppure terminato il suo percorso.

Nonostante Luca Sappino non sia stato scelto da Roberta l’avventura a Uomini e Donne non è terminata. Sempre dal Vicolo delle News veniamo a sapere che nella stessa registrazione Maria de Filippi ha proposto all’ex corteggiatore di diventare un nuovo tronista. Lui ha accettato, dunque affiancherà Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Sophie Codegoni.

Foto ripresa da Uomini e Donne.