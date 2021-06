Uomini e Donne è da anni teatro di scontri più o meno accesi. Nel dating show con la conduzione di Maria De Filippi su Canale 5 è capitato spesso che siano scoppiate liti tra corteggiatori o tra corteggiatori e tronisti. Non era mai successo di sentire che i contendenti fossero quasi arrivati alle mani al punto da rompere due telecamere.

Per giunta, questo litigio sarebbe avvenuto ben sei anni fa. Precisamente durante la stagione 2014-2015 del programma in onda sull’ammiraglia del Biscione. A svelarlo l’ex corteggiatore Gianluca Tornese, durante la rubrica Trends and Celebrities, in onda sull’emittente radiofonica RTL 102.5. L’uomo ha raccontato di aver avuto un approccio al limite dell’aggressione fisica con Mariano Catanzaro.

“Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere”.

I due partecipavano alla trasmissione per corteggiare la tronista e deejay Valentina Dallari. In un secondo momento si è dirottato su Nilufar Addati. Tornese ha anche risposto su chi abbia pagato le telecamere finite in frantumi. Il ragazzo ha dichiarato che sia lui che Catanzaro sono stati esentati dal pagamento delle attrezzature, riconoscendo tuttavia l’errore.

“Le ha pagate Maria, la redazione.Abbiamo sbagliato. Abbiamo alzato i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano”.

Gianluca Tornese ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2015-2016. Nel tempo è diventato un modello e influencer per svariati marchi di moda. In seguito ha preso parte al docu-reality La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021, in coppia con la veterinaria Giulia Orazi.

Di recente invece si è tornati a parlare di Mariano Catanzaro. L’ex corteggiatore aveva dichiarato di sentirsi attratto dal vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi. Successivamente tuttavia Catanzaro ha detto che non si trattava di un coming out.

Foto: account Instagram Gianluca Tornese