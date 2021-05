Mariano Catanzaro in un’intervista a RTL 102.5 News rivela di essere molto vicino a Tommaso Zorzi: “Sta aggiungendo del bello alla mia vita”

Vi ricordate di Mariano Catanzaro? Prima semplice corteggiatore a Uomini e Donne, nel 2015, poi tronista qualche tempo dopo e infine concorrente nell’edizione 2020 de La pupa e il secchione. Ora, come mai il giovane napoletano è nuovamente tornato agli onori delle cronache rosa?

Semplice: in un’intervista rilasciata ad RTL 102.5 News, Mariano Catanzaro ha parlato di Tommaso Zorzi e di un legame quantomeno speciale che corre tra di loro. Un rapporto che va oltre la semplice amicizia e che arriva a trasformarsi in qualcosa di più sentimentale. No, non si tratta di una fake news, ma della pura verità affermata da Mariano.

Quest’ultimo chiaramente ha tenuto a specificare che starebbe frequentando il vincitore del Grande Fratello VIP 5 in amicizia, ma non esclude che in un prossimo futuro qualcosa possa eventualmente evolversi. Mariano specifica che ha cominciato a conoscere meglio Tommaso solo dopo il reality show. Aggiunge che entrambi starebbero cercando di organizzarsi per riuscire a vedersi “e ritagliare un po’ di tempo“.

Mariano non vuole precludersi nulla e lo sottolinea convintamente: “L’amore non ha genere capite?” sottolineando che le carattertistiche che più l’hanno colpito di tommaso sono le sue espressioni della quale – dice – ne è attratto.

Tutte le dichiarazioni di Mariano Catanzaro su Tommaso Zorzi le potete ritrovare nel video in alto.