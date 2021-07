Uomini e Donne, Marco Firpo: “Gemma Galgani? Mi piacerebbe rivederla al più presto”

Marco Firpo, ex cavaliere del trono over di ‘Uomini e Donne‘ ed ex fiamma di Gemma Galgani, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha commentato, con piacere, le dichiarazioni nostalgiche dell’ex fidanzata.

Appena una settimana fa, la dama torinese aveva confessato, alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, che ‘il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione […] Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me’.

Anche 59enne ligure ha speso parole di stima e di affetto nei confronti dell’ex compagna:

Io non ho la televisione in casa. Non vedo Gemma in tv. me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. anche il pensiero di queste cose mi ha aiutato ad attraversa il ciclone che ho subito. Qualche volta ci siamo sentiti. Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi troverà lì. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura Posso dire che ha le chiavi anche i senso metaforico. Mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando.

E chissà che non torni a sedersi nelle fila del parterre maschile per riconquistare Gemma… Una favola a lieto fine?!