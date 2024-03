Beatriz si sfoga dopo la scelta di Brando a Uomini e Donne che ha optato per la corteggiatrice Raffaella. Le parole sui social.

Nelle scorse ore, a Uomini e Donne è andata in scena la scelta del tronista Brando. Il ragazzo ha deciso di uscire dal programma con Raffaella facendo piangere l’altra corteggiatrice, Beatriz. Proprio la “non scelta”, si è sfogata a caldo e poi sui social per come è andata l’esperienza nel programma.

Uomini e Donne, la reazione di Beatriz dopo la scelta

Attaverso una storia su Instagram, Beatriz è uscita allo scoperto dopo la delusione di non essere stata scelta dal tronista Brando.

La ragazza, al netto di una grande amarezza, ha deciso di voltare pagina: “Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri (mai stata in grado di averne) tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed ematici che sto continuando a ricevere costantemente e non mi riferisco solamente alla giornata di ieri”, ha spiegato la ragazza.

“Bensì anche a tutti gli altri giorni durante la longevità del percorso. Cercherò di rispondere a ciascuno privatamente. Ma finché non vedrete una risposta, spero che voi possiate, nel frattempo, apprezzare questo ringraziamento pubblico”.

Infine, anche un “inno alla vita”: “P.s essendo che in molti me lo state chiedendo. Giustamente. Mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene. Per davvero. Vi ringrazio infinitamente per l’interessamento, vi lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata, perché la vita continua“.

Le parole a caldo

Subito dopo la puntata, la ragazza si era sfogata in questo modo: “Come gli ho detto, sono comunque pronta a rimettermi in gioco. Ho 23 anni e ho capito che posso meritarla anche io un po’ di leggerezza, no?!”.

In lacrime, Beatriz ha proseguito: “Gli auguro di star bene”, ha detto su Brando. “Non me ne faccio una colpa del mio carattere perché mi è servito nella mia vita e mi serve ancora […].

Di seguito anche un post Instagram del programma con lo sfogo a caldo della ragazza:

