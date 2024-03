Confessioni inedite di Ornella Vanoni che ha parlato di come la sua vita sia stata una continua ricerca della libertà.

89 anni e non sentirli. Ornella Vanoni torna protagonista con il disco ‘Calma rivoluzionaria live 2023’, registrato con una band di sole donne, che comprende i suoi principali successi. A Repubblica, la cantante si è raccontata a 360° svelando tanti aneddoti divertenti sulla sua vita privata e professionale.

Ornella Vanoni, il nuovo album

Sul ritorno in concerto, con il tour che partierà per la prima volta alle Terme di Caracalla a Roma il 6 giugno, la Vanoni ha scherzato subito: “Secondo me muoio sul palco”.

Sulla sua esperienza ormai fissa in tv a ‘Che Tempo Che Fa’, invece: “Mi piace, la mia domenica è cambiata esco alle nove di sera, torno alle undici e mezza. Dico quello che penso, mi diverto”.

La libertà e non solo

Nel corso dell’intervista a Repubblica non sono mancati anche dei passaggi molto personali come la ricerca continua della libertà e la rabbbia che per sua stessa ammissione “ha prevalso spesso…”.

La Vanoni ha spiegato: “Il fatto è che la mia rabbia, se prevale, si risolve in pianti. Mai stata paziente. Lo sono diventata con l’età, la pazienza si impara. Ci sono momenti in cui è più difficile esserlo. Quando inizia il concerto ho l’ansia, chiunque mi tocca mi dà fastidio”.

Tra gli altri “sentimenti” che hanno caratterizzato la sua vita, l’ansia: “Quando ero più giovane ero una tragedia, prima di cantare avevo un’ansia; bevevo un whisky e un caffè, me l’aveva consigliato un medico, combinazione ottima”.

E ancora sulla libertà: “Il prezzo è altissimo, oggi mi piacerebbe avere qualcuno. Ma avrei accanto un vecchio scamuffo, allora no, e a me il toy boy non interessa. Restiamo sole io e la cagnolina Ondina”.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante a ‘Che Tempo Che Fa’:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG