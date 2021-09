Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Ilaria Melis: “Joele Milan? Mi piacerebbe conoscerlo fuori”

Ilaria Melis, ex corteggiatrice di Joele Milan di ‘Uomini e Donne’, ha rotto il silenzio, ai microfoni di Fanpage.it, dopo la cacciata del tronista per volere di Maria De Filippi. Il ragazzo, durante un ballo, aveva invitato la giovane donna a seguire un suo caro amico sui social per sentirsi fuori dal programma.

Una confessione che ha spinto la produzione ad allontanare Joele dall’ambita poltrona rossa:

Dopo la puntata ho scritto all’amico di Joele, vorrei farmi dare il suo numero perché mi piacerebbe contattarlo, a questo punto… vorrei sapere come sta. Penso che lui non stia bene e nemmeno io, perché sono passata come una complice. Ora mi piacerebbe conoscerlo anche fuori, vedremo se lui vorrà, per ora devo avere pazienza. Ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, vorrei essere io quella persona.

L’ex protagonista del programma di Canale 5 vorrebbe frequentare Joele fuori dal programma perché realmente interessata a lui sotto ogni punta di vista:

Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato.

Accetterà questo corteggiamento lontano dalle telecamere?