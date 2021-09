Gossip: le notizie del 21 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 21 settembre 2021

Ospite dell’ultima puntata del ‘GF Party’, Tommaso Zorzi ha raccontato, per la prima volta, come è nata la storia d’amore con l’ex ballerino di ‘Amici’, Tommaso Stanzani:

Come ci siamo conosciuti io e Tommaso? Quando lui ha iniziato a fare Amici io ero dentro la casa, quindi non ho mai visto il programma. Poi quando sono uscito dal GF sono andato alla corte di Maria e lei nel suo ufficio ha vari televisori con tutte le telecamere della casa di Amici e mi ha fatto vedere questo ragazzo. Quando è uscito gli ho scritto e ci siamo visti e il resto è storia.

Con una serie di Instagram Stories, Ursula Bennardo ha rotto il silenzio sulla ventilata separazione da Sossio Aruta, ufficializzata dall’ex calciatore via social:

Mi sono presa un po’ di tempo perché dovevo riflettere e trovare le parole giuste, in quanto non ero pronta a parlarne, avrei aspettato evitando il discorso. Sossio a volte è istintivo e immaturo e fa grandissime stupidaggini e quindi mi sono ritrovata in questa situazione. I miei figli non ne sapevano nulla, non avevo ancora avuto modo di parlare con loro che dunque l’hanno saputo dai social ed è stato umiliante. È stata solo una sua iniziativa. Io mi ritrovo oggi ancora un po’ scombussolata perché non mi va di parlarne.