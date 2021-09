Grande Fratello VIP 6, Gianmaria Antinolfi e la frase su Sophie Codegoni. La reazione della madre e di Fabrizio Corona

Gianmaria Antinolfi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 aveva fatto rumore sui giornali soprattutto per due flirt, uno dei quali di un certo peso. Oltre una breve storia con l’ex gieffina Dayane Mello (di cui ha parlato nella clip di presentazione), nell’estate 2020 fu la volta di Belen Rodriguez, prima che la bella showgirl argentina incontrasse il suo attuale compagno Antonino Spinalbese. Soli pochi mesi fa con Soleil Stasi che il destino ha voluto fosse anche tra i concorrenti della sesta edizione del reality show.

Non appena entrati, Soleil e Antonino hanno subito girato attorno a quanto accaduto prima dell’esperienza nella casa. Nella puntata di venerdì i due hanno chiarito alcuni punti che li riguardava, questo però non è bastato e le scintille sono di nuovo scattate nelle ore successive. Tutto questo però potrebbe far parte di un vero piano deciso da Antinolfi. Durante una conversazione con Alex Belli:

Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello, io avevo programmato questo. Ma infatti ho questo peso. Io lo ho detto a loro e non mi date un po’ di materiale, posso farlo un po’ di casino. Ho capito ma con chi lo faccio, ci sono io e Sophie. Queste qua nessuna. Con Soleil abbiamo chiarito, ma io non provo più niente. Con le altre non so proprio con chi.

E prosegue con un’esternazione che fa discutere:

Per me sarebbe fantastico essere completamente libero e trovare una qui dentro. Sai come passerei le giornate? Ah sul divano. Io qua dentro chiaver*ei sicuro, cioè non mi farei proprio i problemi. Io andrei tranquillamente sotto le coperte. Tutti i miei amici mi hanno detto: “Chiav***i a Sophie.

E la prima a prendere posizione sulle parole di Gianmaria è la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti. Furiosa contro Gianmaria sui social afferma:

Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!

Poi si rivolge a sua figlia con una stoccata alle donne della casa:

Devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro.

Oltre la signora Pasciuti, parla anche Fabrizio Corona, che Sophie la conosce bene. Anche Corona si scaglia contro Gianmaria Antinolfi e, nel suo stile, non le manda a dire:

Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO. Nel profilo social di Antinolfi, in effetti, non ci sono molti riferimenti culturali. Francamente dubito che abbia letto qualche libro. Quello che ho potuto vedere è invece quella spasmodica e ossessiva mania di ostentazione, quella patologica voglia di apparire, di essere a tutti i costi in linea con gli standard richiesti a chi non ha nulla da dire. Foto fashion, fighette, finto campanilismo, frasucce alla Coelho, villoni, barche, brand e via dicendo. Questa è la subcultura dei personaggi come questi che portano in scena davanti a milioni di italiani, contenti voi…

Chiudendo con un messaggio di sostegno a Sophie.