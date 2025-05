Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta e ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Cristina Ferraro, cosa che non ha fatto assolutamente piacere a Nadia Di Diodato, l’altra corteggiatrice della quale il ragazzo sembrava essere molto preso. La puntata della scelta è stata registrata domenica 11 maggio e dovrebbe essere l’ultimo appuntamento del programma prima della pausa estiva.

La decisione di Gianmarco non è stata gradita non solo da Nadia ma anche da da molti telespettatori che hanno accusato il tronista di aver fatto la scelta più scontata e di aver solo preso in giro l’altra corteggiatrice. Secondo gli esperti di gossip la decisione di Steri sarebbe stata più che prevedibile, ancor di più perché negli ultimi tempi sono circolate alcune voci secondo cui lui e la corteggiatrice si sarebbero messi d’accordo.

Gianmarco sceglie Cristina a Uomini e Donne, cosa ha fatto Nadia

Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni Gianmarco Steri ha scelto Cristina nel corso dell’ultima registrazione. Pare che il ragazzo abbia letto prima una lettera in cui ringraziava Maria De Filippi per la grande opportunità che gli ha dato e poi ha fatto la sua scelta. Cristina pare fosse anche lei molto emozionata, ha detto di sì e i due si sono scambiati un lungo bacio.

Nadia non sembra averla presa affatto bene e si sarebbe anche un po’ adirata con il tronista. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto che c’è stata una furiosa lite in camerino tra il tronista e la corteggiatrice, i due avevano poi fatto pace scambiandosi un bacio, ma ciò nonostante Gianmarco aveva detto di provare un po’ di angoscia nell’aver rivisto i suoi comportamenti. Tutte parole che forse potevano far presagire chi avrebbe scelto.

Ad ogni modo Nadia al momento non può commentare la scelta pubblicamente, secondo il regolamento del programma, non essendo andata ancora in onda la puntata, i protagonisti devono evitare ogni genere di spoiler. La corteggiatrice dopo la registrazione ha però condiviso sui social un’immagine con una bottiglia di vino e dei cioccolatini e ha taggato una amica, lasciando intendere che stava trascorrendo così il suo tempo.

Intanto sui social una gran parte di fan di Uomini e Donne sostengono che Nadia potrebbe essere la prossima tronista a settembre. In tanti hanno notato un interesse della conduttrice nei suoi confronti, la De Filippi nella puntata in cui Nadia è scoppiata a piangere, ha voluto rincuorarla, dicendole che è stata molto matura a chiedere scusa per i suoi comportamenti, sottolineando come ci siano persone che non riuscirebbero a farlo nemmeno dopo molto tempo.

Secondo i “seguaci” del daiting show la De Filippi non sarebbe stata così premurosa nei confronti di una corteggiatrice dai tempi di Giulia De Lellis. Chiaramente si tratta solo di ipotesi che circolano in rete, al momento non si conoscono ancora i nomi dei prossimi tronisti e per conoscerli si dovranno attendere le prime registrazioni dopo la pausa estiva che generalmente ci sono a fine agosto.