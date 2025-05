Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne – riportate da Lorenzo Pugnaloni – rivedremo presto Barbara De Santi nello studio di Maria De Filippi. Una vera sorpresa per il pubblico che l’ultima volta l’aveva vista lasciare il programma al fianco del cavaliere Ruggero. Era arrivato finalmente il lieto fine per la dama storica del programma, che prima di trovare l’amore davanti alle telecamere, era apparsa molto delusa per come erano andate le cose fino a quel momento all’interno dello show.

Per fortuna ha poi incontrato un uomo che l’ha conquistata praticamente fin da subito e ha deciso di chiedergli di uscire con lei. Adesso farà ritorno nel trono over e la cosa sarà una vera sorpresa per il pubblico in studio e i presenti del trono over e classico.

Barbara De Santi di nuovo a Uomini e Donne, le anticipazioni

Barbara De Santi sarà ospite dell’ultima puntata di Uomini e Donne, la dama tornerà in studio con Ruggiero D’Andrea, il cavaliere con cui a fine marzo aveva deciso di lasciare il programma. I due continuano a essere una coppia e pare che l’amore vada a gonfie vele, saranno infatti ospiti di Maria De Filippi per raccontare come proseguono le cose tra di loro.

Era stata proprio la De Santi a chiedere a Ruggiero se volesse lasciare il programma con lei, tra i due fin da subito era nata una particolare intesa, che è poi culminata con un lieto fine che ha emozionato il pubblico. Da quel momento non si sono più separati e, nonostante non vivano nella stessa città, si vedono tutte le volte che possono. Pare che la coppia commenterà anche quanto accadrà in puntata, chi meglio della De Santi del resto conosce le dinamiche del programma?

Barbara De Santi e Ruggiero De Andrea lo scorso aprile erano stati ospiti a Verissimo per parlare della loro storia e già in quel momento si era percepito quanto fossero affiatati. La dama aveva raccontato alla Toffanin che prima di incontrare Ruggiero non aveva mai creduto ai colpi di fulmine e invece con lui l’ha avuto. Gli ha chiesto di seguirla fuori dopo soli sei giorni di conoscenza, ma ha spiegato che lo avrebbe fatto anche prima.

Il cavaliere, tra l’altro, è arrivato in un periodo in cui la dama sembrava essersi scoraggiata e temeva di non riuscire a incontrare più un compagno. E invece finalmente c’è stato il lieto fine anche per lei. La De Santi pare che abbia conquistato il suo bel Ruggiero, che alla Toffanin ha detto: “Mi guarda come nessun’altra donna mi abbia guardato finora”. La coppia è seguitissima anche sui social e pare che sia intenzionata ad andare a vivere assieme, ma al momento starebbero capendo come fare, visto che vivono in due città diverse.