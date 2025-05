Il percorso di Tina Cipollari come tronista è stato forse uno dei momenti più divertenti di quest’ultima edizione di Uomini e Donne, sebbene una parte del pubblico non abbia gradito quello che Maria De Filippi ha definito un “gioco”, ha regalato comunque tanti momenti esilaranti. Dopo la fine del suo trono, è venuto fuori che avrebbe risentito un suo ex.

Un retroscena che di fatto potrebbe non essere affatto una sorpresa, per come sono andate le cose nel daiting show, era plausibile che Tina si risentisse proprio con lui. A parlare è stato il corteggiatore che ha chiarito cosa sta accadendo tra lui e l’opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari, cosa è accaduto dopo la fine del trono a Uomini e Donne

L’ultimo corteggiatore di Tina Cipollari ad andare via è stato Cosimo Dadorante, il simpatico imprenditore pugliese che ha conquistato tutti con la sua allegria. Prima di lasciare il programma il corteggiatore ha voluto fare dei regali di addio non solo a Tina, ma anche a Gianni e Maria De Filippi.

La conduttrice l’ha salutato ringraziandolo per aver portato tanta allegria all’interno del programma. E così si è conclusa la parentesi del trono di Tina, Dadorante dopo aver lasciato il programma ha raccontato – in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni – di aver risentito la Cipollari. Tra i due pare sia nata una grande e bella amicizia e per questo, anche dopo che si sono salutati a Uomini e Donne, si sarebbero risentiti.

Secondo l’ex corteggiatore sarebbe nata “una bellissima amicizia” e lui le avrebbe regalato anche un albero di ulivo. Cosimo ha poi elogiato Tina, raccontando di non aver mai incontrato una donna come lei e di nutrire una grande stima nei suoi confronti. Parole che non sarebbero state accolte bene da una parte di fan del programma, secondo cui proprio quest’anno la Cipollari avrebbe avuto dei comportamenti eccessivi, in primis con Gemma Galgani e poi anche con altri protagonisti del programma.

Ad ogni modo la Cipollari è uno dei pilastri del daiting show e sarebbe davvero difficile immaginare il programma senza di lei. Infatti, sono tantissimi anni che siede sulla poltrona dell’opinionista e adesso si è divertita a essere anche tronista per un po’, sebbene pare che non abbia mai fatto davvero sul serio. A spiegarlo è stata Maria De Filippi, che ha chiarito come si trattasse di un gioco e come fosse palese dalla presentazione fatta dalla stessa Tina, in cui diceva di volere un uomo miliardario al suo fianco.

La Cipollari, dunque, sarebbe ancora single e in cerca del principe azzurro. E chissà che non decida di mettersi davvero in gioco nel programma che l’ha resa celebre e dove ha già trovato più volte l’amore. Staremo a vedere.