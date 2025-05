A differenza dei naufraghi, Pierpaolo Pretelli vive in una location super lussuosa. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha deciso di mostrare ai suoi followers il meraviglioso resort dove sta soggiornando, una struttura bellissima e dotata di ogni confort. Del resto, una volta finiti gli impegni di lavoro, il compagno di Giulia Salemi è libero di godersi il mare e il relax.

Se da un lato in Honduras ci sono i naufraghi “costretti” a vivere senza un letto, senza cibo a sufficienza e in condizioni piuttosto precarie, dall’altro l’inviato dell’isola soggiorna in un resort a più stelle, dove può rilassarsi, godersi il mare e il buon cibo locale. Un soggiorno esclusivo e nelle sue ultime storie Instagram ha voluto mostrare quanto è grande il posto in cui vive in Honduras.

Pierpaolo Pretelli, dove vive in Honduras l’inviato dell’Isola

Pierpaolo Pretelli non solo sta facendo un’esperienza televisiva molto importante per la sua carriera, ma al contempo – nei momenti in cui non deve lavorare – può praticamente godersi una vacanza al mare in un vero e proprio paradiso terrestre. Tra l’altro l’inviato, come probabilmente anche parte dello staff della produzione, vive in un resort extra lusso con ogni tipo di comodità.

Un’immensa struttura, come si vede dalle immagini, bianca, praticamente sul mare. Pretelli dalla sua stanza può accedere alla spiaggia con pochi passi, c’è poi una grande Palapa dove si svolge la vita del resort, aree relax e probabilmente qualche piscina. Anche se con quel mare, è difficile che c’è chi voglia farsi un bagno in piscina. Il compagno di Giulia Salemi ha spiegato che il posto è meraviglioso, anche se c’è musica ad ogni ora, cosa che non sembra piacergli molto.

Ha poi fatto vedere il meraviglioso tramonto cui assiste praticamente ogni giorno. Insomma un vero e proprio paradiso terrestre dove soggiornerà per tutta la durata del reality. Mentre i naufraghi dovranno lottare anche solo per mangiare, Pierpaolo Pretelli può godersi il totale relax in un luogo unico. L’inviato è molto attivo sui social e dall’Honduras sta raccontando ai suoi followers questa bellissima esperienza.

In una recente intervista ha spiegato che in quest’esperienza è stato fondamentale il supporto della sua famiglia e della sua compagna, che l’hanno sostenuto e spinto affinché accettasse questa proposta. Sebbene sia difficile stare lontano da Giulia e dal figlioletto Kian, sa che gli mancheranno moltissimo, è intenzionato a godersi quest’esperienza. L’inviato ha un altro figlio, Leonardo, che però vive a Miami, per cui ha spiegato che era già abituato a stare lontano da lui.

La Salemi è stata la persona che più l’avrebbe spinto a partire, Pretelli ha spiegato: “(…) Quando vinciamo, lo facciamo insieme, sempre pronti a sostenerci l’uno con l’altra“, cosa che dimostra come siano una coppia unita. Superato il momento di crisi, vissuto poco prima dell’arrivo del figlio, oggi sono più uniti e innamorati che mai.