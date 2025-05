Dopo quel gesto così plateale nessuno avrebbe mai creduto che potesse accadere una cosa del genere e, invece, le anticipazioni di Uomini e Donne parlano chiaro. In una delle ultime puntate dello show di Maria De Filippi Francesca, innervositasi moltissimo con Giovanni, aveva chiuso con lui, lanciandogli una scarpa contro.

La delusione per il comportamento del cavaliere con Marilù è stata tale, che la dama ha letteralmente perso la pazienza, si è tolta il decolleté che indossava con il tacco e l’ha lanciato contro Giovanni. Aveva accusato il cavaliere di non sapere cosa volesse davvero e di essere bravo a fare solo sceneggiate. Dopo quella chiusura così brusca, però, è accaduto qualcosa di inaspettato.

Giovanni e Francesco, le anticipazioni di Uomini e Donne spiazzano

Tra Francesca e Giovanni la conoscenza sembrava essere definitivamente chiusa, lei era rimasta molto delusa dal comportamento del cavaliere e nel corso di una delle ultime puntate gli aveva lanciato anche una scarpa contro. Dopo che Maria De Filippi aveva mostrato cosa aveva detto il cavaliere nell’orecchio a Marilù, mentre ballavano, Francesca non ci ha visto più e l’aveva accusato di essere un bugiardo.

Aveva creduto che fosse diverso, lui le aveva fatto una sorpresa a Bracciano e aveva visto un cavaliere molto differente da come si mostra in studio. Poi però è arrivata la doccia fredda, così lei gli ha lanciato una scarpa contro. Ma, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare proprio che tra i due non c’è stata la parola fine. Nel corso dell’ultima registrazione del programma, avvenuta lo scorso 11 maggio, pare che Giovanni sia tornato sui suoi passi e abbia chiesto una seconda possibilità a Francesca.

Il cavaliere avrebbe detto di essersi pentito per come sono andate le cose con la dama e le ha praticamente chiesto l’esclusiva. La dama, nonostante le cose fossero finite in malo modo tra di loro, pare che abbia accettato la richiesta, scatenando l’ira di Alessio, che l’ha accusata di essere una persona molto incoerente. Ad ogni modo dama e cavaliere non hanno lasciato il programma assieme, ma hanno deciso di continuare la frequentazione quest’estate e vedere come andranno le cose.

Un vero colpo di scena, poiché dopo il lancio della scarpa nessuno avrebbe creduto possibile che tra i due potesse continuare la conoscenza. A quanto pare, però, nello show di Maria De Filippi non è mai detta la parole fine. I due sembrano essere intenzionati a conoscersi meglio, bisognerà capire se supereranno la “prova estiva” e dunque a settembre non li rivedremo nel parterre del trono over o, al contrario, li ritroveremo seduti nello studio del daiting show, pronti a rimettersi in gioco per nuove conoscenze.