Amadeus è tornato in prima serata su Canale Nove con un programma del tutto nuovo in prima serata, Like a Star. Poco prima che iniziasse lo show in diretta, è accaduto qualcosa tra il conduttore e la moglie nel camerino. E’ noto come lo show man e Giovanna Civitillo siano molto affiatati, lei lo sostiene in ogni suo impegno lavorativo e collabora con lui dietro le quinte da sempre.

E in occasione di un debutto così importante per il marito, reduce da ascolti su Canale Nove di tutt’altro livello rispetto a quelli registrati in Rai, l’ha voluto sostenere con una sorpresa speciale. Ha però dovuto fare i conti con “il rifiuto” di Amadeus.

Cosa è accaduto nel camerino di Amadeus, l’arrivo della moglie e la risposta del conduttore

Proprio poco prima che Amadeus andasse in onda con il nuovo programma Like a star, Giovanna Civitillo ha deciso di fargli una sorpresa in camerino. E’ andata a bussare nella stanza dove il marito stava ultimando gli ultimi preparativi prima dell’inizio della diretta per salutarlo, un pensiero molto dolce che ben dimostra quanto l’ex ballerina e il conduttore siano innamorati.

Ma quando la Civitillo ha bussato, Amadeus si è limitato ad affacciarsi solo con il volto, spiegando che non avrebbe aperto la porta perché non voleva mostrare al pubblico il suo look prima della diretta. E’ noto come l’ex volto di Rai 1 sia un appassionato di completi eleganti dallo stile originale, all’epoca del Festival di Sanremo le sue giacche scintillanti erano parte dello spettacolo e c’era grossa attesa per conoscere i suoi outfit.

E così, anche in occasione di Like a star, Amadeus non ha voluto spoilerare il suo look ai followers della moglie e ha scelto l’effetto sorpresa, limitandosi a far uscire dal camerino solo la testa e coprendosi dietro la porta. Il simpatico siparietto ha fatto sorridere non poco i followers del conduttore e della moglie. Intanto pare che lo show di Canale Nove non abbia ottenuto i risultati sperati, tanto che c’è chi ha parlato di un flop. Il talent si è fermato al 2,4% di share, meno di 500mila spettatori davanti agli schermi.

Un numero che nel curriculum di successo di Amadeus è davvero insolito e che sicuramente non gli avrà fatto piacere. Complice una controprogrammazione agguerrita, lo show di Canale Nove al momento non sembra essere decollato. Non è la prima volta che l’ex conduttore di Rai1 deve fare i conti con uno share così basso, da quando “ha cambiato canale” i numeri stellari di un tempo sono solo un ricordo. Nel corso di qualche intervista aveva spiegato che il pubblico deve avere il tempo di abituarsi e per questo non aveva timore di questi ascolti così bassi.

Like a star, comunque, è appena iniziato e non è detto che nei prossimi appuntamenti non conquisti una fetta di share più grande, iniziando a incuriosire i telespettatori. Staremo a vedere.