Ballando con le Stelle che quest’anno festeggia 20 anni, ha un’altra cosa per cui gioire, dopo l’annuncio di uno dei suoi volti più amati.

La famiglia di Ballando con le Stelle si allarga. In questi ultimi giorni è arrivato un bellissimo annuncio che ha emozionato l’affezionato pubblico del celebre programma del sabato sera di Milly Carlucci. Lo show famoso per mettere in gara i Vip che vogliono cimentarsi con la danza, presenta un cast di ballerini professionisti amatissimo.

Proprio nei camerini dei danzatori dello show di Rai Uno c’è aria di festa per l’attesa dell’arrivo della cicogna, per un futuro papà, che spicca per professionalità e talento, Luca Favilla. Il ballerino infatti il 14 maggio, insieme alla sua Camilla Mola, anche lei ballerina e sua partner nella scuola di danza Go Dance di Albano Laziale, ha condiviso la bellissima notizia con un post su Instagram.

Nato a Roma il 22 aprile 1995, Favilla si avvicina alla danza da bambino con il supporto dei genitori e Dopo il diploma in un Istituto Tecnico per il Turismo, che ha frequentato parallelamente ad una scuola di ballo, nel 2016 debutta nel piccolo schermo entrando nella scuola di Amici. Ma è a Ballando con le Stelle, show in cui entra nel 2018 che ottiene la popolarità maggiore.

Si comincia con un altro capitolo

Luca Favilla è uno dei ballerini professionisti più apprezzati: ha ballato con tanti personaggi famosi come Cristina Ich, Manuela Arcuri, Sara Croce e Federica Nargi. Specializzato in danze latinoamericane, Favilla partecipa anche a competizioni internazionali e si occupa di coreografie.

Anche se è molto riservato, come già accennato è noto che Favilla è legato sentimentalmente proprio a Camilla Mola, compagna di vita e collega di lavoro. La coppia è finita su tutti i giornali di cronaca rosa per una foto tenerissima condivisa sui social con cui annunciano che presto diventeranno genitori.

Lo scatto mostra Luca in ginocchio accanto al pancione di Camilla, mentre tiene in mano un’ecografia. “Ci siamo incontrati l’estate del 2023, e da quel momento non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino ad oggi.” Inizia così il post del ballerino, diventato immediatamente virale. Poi aggiunge: “Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma… diventeremo MAMMA E PAPÀ per la prima volta. Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora.”

La notizia ha suscitato molta gioia tra i colleghi del ballerino. Federica Nargi, sua ultima partner nello show, ha scritto: “Zia Fede non vede l’ora”, mentre altri volti noti del programma come Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Pasquale La Rocca hanno lasciato messaggi di affetto e congratulazioni.