Giovanni Siciliano ha spiazzato tutti con un gesto del tutto inaspettato, il cavaliere dopo quanto accaduto nel trono over ha deciso di fare una cosa per la dama che nessuno avrebbe mai immaginato. La frequentazione tra Francesca e Giovanni sembrava essersi definitivamente conclusa, dopo che lei gli aveva lanciato contro una scarpa nel corso di una puntata di Uomini e Donne, pareva che fosse stata messa la parola “fine” al loro conoscenza.

Ma il programma di Maria De Filippi regala sempre colpi di scena, così come i protagonisti. E Giovanni non è stato da meno, il cavaliere napoletano, dopo quanto accaduto in puntata, si è reso protagonista di un gesto a sorpresa che avrà lasciato letteralmente senza parole la dama.

Cosa ha fatto Giovanni Siciliano per Francesca dopo Uomini e Donne

Per capire fino in fondo il gesto di Giovanni Siciliano nei confronti di Francesca Cruciani si devono prima conoscere le anticipazioni dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione dell’11 maggio pare che dama e cavaliere abbiano deciso di darsi una seconda possibilità dopo la famosa rottura, avvenuta con il lancio della scarpa.

Sarebbe stato Giovanni a dirsi di essersi pentito di aver chiuso la conoscenza con Francesca e così le avrebbe chiesto una seconda possibilità, la dama ha accettato e adesso si frequenteranno nel corso dell’estate per vedere come andranno le cose. Non sarebbero usciti ufficialmente dal programma mano nella mano, ma avrebbero comunque deciso di conoscersi “in esclusiva”. Ma a giudicare dal gesto di Giovanni nei confronti della dama, pare che le cose siano decollate tra i due.

Siciliano ha deciso di farsi un tatuaggio dedicato alla dama, si è fatto tatuare sotto la spalla un decolleté rosso, l’ha mostrato lui stesso attraverso un video pubblicato sui social, in cu ha detto: “Non un colpo di fulmine, io ho avuto un colpo di tacco“, ironizzando sul fatto che la dama gli avesse lanciato addosso il suo decolleté. Poi ha sottolineato che Francesca ha utilizzato scarpe bellissime e che ci vuole il fisico giusto per indossarle, cosa che lei ha. Infine ha concluso il filmato dicendo: “L’amore, l’amore“.

Parole che lascerebbero intendere come non solo la frequentazione tra lui e Francesca nel programma stia andando a gonfie vele, ma anche che proverebbe un sentimento forte nei suoi confronti. Il filmato in cui Giovanni ha mostrato il tatuaggio che ha fatto per Francesca ha ricevuto subito moltissimi commenti, in tanti si sono chiesti cosa stesse accadendo, c’è poi chi si è felicitato con la neo coppia che sarebbe nata a Uomini e Donne, augurandosi che tra di loro le cose continuino ad andare bene. Se così fosse, con molta probabilità li rivedremo nel daiting show solo come ospiti, per raccontare come procede la loro relazione. Staremo a vedere.