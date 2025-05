Tina Cipollari e Gianni Sperti lavorano ormai da tantissimi anni a Uomini e Donne, sebbene il loro ruolo di opinionista non sia iniziato nello stesso momento, oggi immaginare il programma senza la “coppia” sarebbe davvero impossibile. Maria De Filippi sa bene come siano fondamentali per la buona riuscita del daiting show e probabilmente per questo non ha mai rinunciato a loro.

La Cipollari con la sua simpatia e il suo essere diretta e sincera crea sempre qualche discussione, Gianni – dal canto suo – è sicuramente più pacato rispetto alla amica e collega, ma quando deve dire una cosa non si perde in chiacchiere. Temuti quanto amati da molti dei protagonisti del programma, quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti?

I guadagni di Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne, lo stipendio

Quello a Uomini e Donne per Tina e Gianni è praticamente un lavoro a tempo pieno, è noto come i ritmi delle registrazioni siano molto serrati e loro sono presenti in ogni puntata. In tanti si domandano a quanto potrebbe ammontare il loro stipendio per lavorare nel programma di Maria De Filippi, anche perché è indubbio che non lo facciano solo per visibilità.

I battibecchi di Tina con molti dei personaggi che fanno parte del programma contribuiscono sempre ad accendere gli animi in studio, alcune delle liti avute con Gemma Galgani – sua “acerrima nemica” – hanno fatto la storia di Uomini e Donne. Così come le battute di Gianni Sperti sono sempre molto incisive e i commenti alle esterne e ai comportamenti dei protagonisti, contribuiscono a dare ritmo al programma. I telespettatori non potrebbero mai immaginare il daiting show senza di loro e la De Filippi lo sa bene.

Sebbene non si conosca il guadagno effettivo di Gianni Sperti e Tina Cipollari per il lavoro a Uomini e Donne, circolano in rete alcune voci che parlano di un compenso che oscillerebbe tra 1000 e i 2000 euro a registrazione, dunque potrebbero guadagnare tra gli 8000 e i 16000 euro al mese. Cifra cui si dovrebbero aggiungere i guadagni ricevuti dalle attività pubblicitarie, non è raro che i due opinionisti di Uomini e Donne sponsorizzino sui loro profili social qualche marchio o prodotto.

Ad ogni modo il guadagno di Tina e Gianni a Uomini e Donne sarebbe tutt’altro che basso, del resto – come abbiamo detto – sono due pilastri di un programma di grande successo che, nonostante sia in una fascia oraria “scomoda” dal punto di vista degli ascolti, fa sempre ottimi numeri. Motivo per cui sarebbe impensabile che i due opinionisti non siano pagati bene per il loro ruolo. Ad ogni modo devono entrambi molto a Maria De Filippi e non l’hanno mai negato.

Tina iniziò a muovere i primi passi nel programma come tronista, mentre Gianni nasce come ballerino televisivo e poi negli anni la conduttrice gli ha offerto un lavoro a Uomini e Donne. La coppia di opinionisti è piaciuta fin da subito, del resto è difficile che Maria De Filippi “sbagli un colpo” nei suoi programmi.