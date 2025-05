Cambi significativi di programmazione in vista per Mediaset. La rete ammiraglia assisterà a variazioni nel palinsesto che coinvolgeranno Amici 24 e la soap opera The Family, giunta alla seconda stagione. Il talent con Maria De Filippi ha ottenuto ottimi risultati nel serale, dove ha raggiunto una media superiore ai 3,6 milioni di spettatori a puntata con picchi del 30% di share.

Meno confortanti gli ascolti per The Family 2. La dizi turca paga con ogni probabilità pegno alla risicata durata dei suoi episodi, mandati in onda a spezzoni di 12-15 minuti giornalieri. Le puntate brevi sembrano penalizzare la soap di Canale 5 che non riesce ad andare oltre al 13-15% di share, seguita all’incirca da 1,1 milioni di spettatori quotidiani. La programmazione sia per il talent che per la serie tv sta per essere stravolta. Ecco cosa succederà.

Mediaset, cambia la programmazione: cosa ne sarà di Amici e The Family 2

Domenica 18 maggio andrà in onda il capitolo conclusivo del serale di Amici 24, con la finale che chiuderà i giochi di questa stagione del talent condotto da Maria De Filippi. Con la fine dell’appuntamento serale di Amici si concluderà anche la sua striscia pomeridiana che verrà sostituita proprio da The Family 2 a partire da lunedì 19 maggio.

La dizi turca che prenderà il posto di Amici nell’orario pomeridiano anticiperà la messa in onda: l’inizio degli episodi della nuova stagione è fissato per le 16:15. Ma non solo: oltre ad anticipare, The Family 2 allunga anche. Le puntate termineranno alle 17:00 circa. Episodi più lunghi dunque degli attuali 12-15 minuti quotidiani. La soap turca andrà in onda da lunedì a venerdì.

Il palinsesto di Canale 5 sarà soggetto anche ad altre variazioni. Prima dell’appuntamento con The Family 2 verrà trasmessa la puntata di Uomini e donne, programmata per le 14:45, a seguire il daytime de L’Isola dei famosi alle 16:05. Successivamente, come detto, toccherà alla versione “allungata” di The Family dalle 16:15 alle 17:00 prima di passare la palla a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

Nel preserale invece sarà confermato l’appuntamento con Caduta Libera. Il quiz a premi delle botole tornerà dopo un lungo stop che aveva lasciato spazio in questa pregiata fascia oraria a programmi come La ruota della fortuna e Avanti un altro. Come sempre alla guida del game show ci sarà Gerry Scotti, che condurrà per la tredicesima volta il programma lanciato nel 2015.

Tornando a The Family 2, la messa in onda di puntate più lunghe dovrebbe avvantaggiare la soap sul piano degli ascolti. Il prossimo 19 maggio la dizi si troverà in competizione diretta con Ritorno a Las Sabinas, la nuova soap spagnola che nel periodo estivo colmerà il posto lasciato vacante nel daytime del pomeriggio da Il Paradiso delle Signore.