Il Paradiso delle Signore ha chiuso i battenti lo scorso lunedì 5 maggio al termine di una stagione che ha confermato i successi delle passate edizioni, con uno share costantemente tra il 19 e il 21% e picchi del 23%. Il gran finale de Il Paradiso 9 ha fatto segnare il 22,2% di share e quasi due milioni di spettatori incollati al piccolo schermo per seguire le battute conclusive della soap.

Il 26 maggio – lo ha rivelato Vanessa Gravina a La Vita in Diretta – inizieranno le riprese della decima stagione presso gli studi Videa di Roma che impegneranno il cast degli attori per gran parte del periodo estivo. Appuntamento a metà settembre invece per un ciclo di 160 episodi inediti che promette ulteriori sorprese e colpi di scena ai numerosi fan del period drama di Rai 1.

Nel frattempo gli spettatori della rete ammiraglia potranno seguire un’altra soap – che si preannuncia avvincente – come Ritorno a Las Sabinas, produzione spagnola che andrà a occupare (quasi sicuramente dal 19 maggio in avanti) la stessa fascia del daytime pomeridiano lasciata sguarnita dal Paradiso. Il pubblico si chiede però quali personaggi saranno ancora presenti nelle trame della prossima stagione.

Il Paradiso delle Signore 10, chi resta e chi lascia il cast a settembre

Non sono ancora trapelati nomi in uscita dal cast della nuova stagione del Paradiso. Maggiori certezze ci sono invece riguardo alle conferme. Scontata quella di Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina. È stata la stessa attrice a fornire un gustoso anticipo sulla prossima stagione, rivelando che per la contessa potrebbero essere vicine le nozze.

Fiori d’arancio dunque per Adelaide, ma con chi? Tutto lascia pensare che il futuro sposo della contessa non possa essere che Marcello Barbieri (Pietro Masotti), anche lui confermato tra i personaggi presenti nella prossima stagione. Scontata pure la conferma di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi): dopo aver scoperto di condividere una figlia con Adelaide (Odile) il commendatore non sembra per nulla rassegnato a lasciarla andare via con Marcello.

Ci sarà anche il “graziato” per eccellenza della scorsa stagione: Tancredi, interpretato da Flavio Parenti. L’imprenditore ne ha combinate di ogni nell’ultimo ciclo di episodi. Ha rischiato una denuncia per plagio ai danni del Paradiso delle Signore – alla fine Marcello ha preferito rinunciare per non compromettere la reputazione di Adelaide e dei Sant’Erasmo – e soprattutto ha perso Rosa.

La prossima potrebbe essere la stagione del riscatto per Tancredi come questa lo è stata per Umberto? Staremo a vedere. Non mancheranno nemmeno i simpaticissimi coniugi Puglisi. Anche Ciro e Concetta risponderanno presente all’appello della prossima stagione. Stesso discorso per Agata (Silvia Bruno), sempre più vicina al giovane poliziotto Mimmo Burgio. La sorella di Maria ormai guarda Mimmo sotto un’altra luce e sarà interessante vedere come si evolverà il loro rapporto.