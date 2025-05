L’inviato del reality si è spaventato per l’avvistamento fatto in Honduras, l’immagine e la paura per il compagno di Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli ha da poco iniziato la sua esperienza come inviato dell’Isola dei Famosi e nel tempo libero in Honduras, si sta godendo il mare e il sole. E probabilmente in un momento di relax che è avvenuto un “incontro ravvicinato” che al compagno di Giulia Salemi in un primo momento era apparso come un coccodrillo.

L’ex concorrente del Grande Fratello inizialmente si era spaventato, poi ha voluto immortalare il momento e mostrare cosa aveva incontrato in spiaggia, suscitando l’ironia dei tanti followers che lo seguono.

Pierpaolo Pretelli, cosa ha avvistato in Honduras

In Hondura Pierpaolo Pretelli nei momenti liberi, quelli in cui non è impegnato con collegamenti o prove con i naufraghi, si sta godendo il meraviglioso mare e il sole. Mentre si trovava in spiaggia, non si sa se in una pausa di relax o per ragioni legate al programma, ha avvistato quella che sembra essere una iguana.

Il compagno di Giulia Salemi, però, ha ironizzato sulla sua grandezza, dicendo: “Sembra un coccodrillo“. E’ probabile che non appena ha visto l’animale abbia avuto un po’ di paura, poi dopo essersi reso conto dell’innocuità, si è divertito a fotografare l’iguana e condividere poi il momento esilarante sul suo seguitissimo profilo. Va detto che i morsi delle iguane possono essere clinicamente importanti, motivo per cui bisogna comunque prestare una certa attenzione.

L’inviato dell’Isola, infatti, si è tenuto a debita distanza, proprio per evitare che potesse ricevere un mostro. Ad ogni modo dovrà abituarsi a incontri di questo genere, poiché con molta probabilità ne incontrerà altre. Il compagno di Giulia Salemi è molto entusiasta di questa sua nuova esperienza televisiva, un impegno che per lui è molto importante. Prima di partire in un’intervista aveva raccontato che era stata la sua compagna Giulia Salemi a spingere affinché partisse.

La coppia, è noto, recentemente ha avuto un bambino, il piccolo Kian e per Pierpaolo lasciare lui e la sua dolce metà non è stato assolutamente facile. Ciò nonostante l’occasione di fare l’inviato all’Isola dei Famosi era troppo importante per lasciarsela scappare. Anche la Salemi ha spiegato che ha spinto molto affinché Pierpaolo accettasse questo lavoro. Ospite a Da noi…A ruota libera ha raccontato che sarebbe stata lei a dire al compagno di partire.

Ha chiarito che per il suo futuro lavorativo si tratta di un impegno importante in tv e per questo non avrebbe potuto rinunciare. Inoltre, ha spiegato Giulia Salemi è per Pierpaolo non solo un’occasione per farsi conoscere, ma anche un tassello per iniziare a costruire il futuro del loro bambino. Poi ha aggiunto: “(…) Sono molto fiera di lui (…)“. Pretelli, dunque, può stare più che sereno, la compagna è a casa e fa il tifo per lui e poi sicuramente videochiamerà lei e il figlio tutte le volte che può.