Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado in vacanza… in una modalità particolare (video)

Nelle scorse ore, Giacomo Czerny e Martina Grado, reduci dall’esperienza dell’ultima stagione di ‘Uomini e Donne‘ hanno fatto un annuncio sui social. Dopo aver smentito di essersi lasciati, di aspettare un bambino, la coppia, nata all’interno del programma di Maria De Filippi ha rivelato di essere pronta per un periodo di meritate vacanze… con una modalità particolare. I due protagonisti della trasmissione di Canale 5 ha chiesto, ai followers di Instagram, indicazioni, suggerimenti, consigli per trascorrere qualche giorno di relax lontani dal tram tram della vita quotidiana:

Andiamo in vacanza. Solo che, essendo che io e lui siamo due perenni indecisi, andremo in vacanza in una maniera particolare, ossia deciderete tutto voi. Sia in queste settimane prima della partenza che durante il viaggio. E dove andiamo? In Sardegna. Con un camper. Quindi da oggi, fino al giorno della partenza ci dovrete aiutare ad organizzare il tutto e poi durante la nostra vacanza noi vi terremo aggiornati e voi aiuterete noi a fare cose, mangiare cose, visitare cose. Dipenderà tutto da voi, non so se sarà un bene o un male però sicuramente sarà divertente.