Il tira e molla tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, tra i protagonisti dell’ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, ha caratterizzato gli ultimi mesi del Trono Over prima della pausa estiva.

Elisabetta, palesemente innamorata di Luca, ha dovuto affrontare le titubanze di quest’ultimo che, nonostante una lunga frequentazione, non riusciva a lasciarsi andare completamente con la 35enne milanese.

Intervistati dal magazine ufficiale del programma, Elisabetta e Luca hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Anche sui social, tramite i rispettivi profili, la coppia non si nasconde più.

Recentemente, i telespettatori di Uomini e Donne avevano avvistato Elisabetta e Luca insieme. Le segnalazioni a riguardo erano giunte al profilo Instagram di Deianira Marzano.

Come scritto in precedenza, Elisabetta e Luca sono finalmente una coppia. L’imprenditore 48enne, a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato che quella con Elisabetta è una storia seria:

Ho deciso di aprirmi con Elisabetta totalmente e a quel punto ho capito di avere voglia di condividere ogni cosa. Il mio rapporto con Elisabetta è proiettato verso qualcosa di importante e serio. Dal momento in cui ho lasciato che venissero riportati nero su bianco i miei sentimenti, ho lasciato andare anche le emozioni. Ho capito che la strada migliore per andare avanti era quella di lasciare libero il cuore di infiammarsi.

Elisabetta non ha mai nascosto i sentimenti che prova da tempo per Luca, ricevendo anche le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti che le hanno rimproverato il fatto di non aver mai preso una decisione ferma davanti alle esitazioni di Luca. Oggi, finalmente, Elisabetta si gode la sua storia: