Il trono over di Uomini e Donne continua a monopolizzare gli ascolti del primo pomeriggio di Canale 5. Le vicissitudini dei protagonisti del parterre maschile e femminile appassionano il pubblico, che non manca all’appuntamento quotidiano. Anche per questo che diversi anta sono diventati dei veri personaggi tv con un vasto seguito sui social. Nell’ultime puntata Gloria Nicoletti ha conquistato il centro dello studio per le sue diverse frequentazioni: la dama ha infatti suscitato l’interesse di alcuni cavalieri e a quanto pare ha trovato la sua anima gemella.

Gloria è una vecchia conoscenza del trono over. Lo scorso anno dopo essersi esposta con Riccardo Guarnieri, che ad un certo punto ha preferito chiudere la conoscenza, ha lasciato improvvisamente il programma. Delusa dal cavaliere ha deciso di concludere il suo percorso, per poi tornare la stagione successiva. La dama ha poi spiegato di aver agito in modo impulsivo, sperava in un futuro con Guarnieri ed essere rifiutata l’ha fatta stare male. Ha vissuto un periodo difficile che è riuscita a superare, per questo è tornata nel programma.

Mamma di una ragazza di 23 anni, Gloria vive e lavora a Roma. E’ una donna decisa e intraprendente, molto legata alla figlia Paola con cui appare spesso sui social. La giovane è nata dall’unione della dama con un uomo più grande di lei di 23 anni: una storia molto importante per Gloria che ha segnato in modo positivo il suo vissuto sentimentale. I due si sono sposati dopo 6 mesi che stavano insieme, ma il matrimonio non ha avuto un lieto fine. L’esperienza ha Uomini e Donne le ha dato l’opportunità di conoscere diversi corteggiatori e riaprire così il suo cuore.

Gloria Nicoletti. che lavoro fa la dama del trono over

Uomini e Donne non segna il debutto di Gloria Nicoletti sul piccolo schermo. La popolare dama romana vanta infatti un passato di attrice. Ha partecipato ad alcune fiction come Le ragazze di Piazza di Spagna, Cuore contro cuore, R.I.S. 2 e R.I.S. 3 e ha presenziato ad alcune puntate di Domenica in, Uno Mattina e Forum.

Appassionata di moda, Gloria è impegnata in diversi shooting, ma non è noto quale sia il suo reale lavoro. Vanta diverse collaborazione e presenzia ad alcuni eventi e inoltre ha una formazione di attrice consolidata. Il suo profilo Instagram è privato, ma secondo alcune fonti vanta diversi followers, un numero consistente che le ha fatto guadagnare il titolo di influencer.

Gloria e Guido hanno lasciato il trono over

Dopo una serie di uscite e contatti Gloria e Guido a quanto pare hanno deciso di lasciare il trono over insieme. Secondo le anticipazioni i due desiderano conoscersi lontano dalle telecamere, e per il momento sembra che siano ancora una coppia. Non ci sono post o notizie social che provano che l’idillio è in corso, ma probabilmente torneranno in studio per raccontarsi.

Cosi dopo Francesco e Morena un’altra coppia di anta abbandona il programma, proprio a pochi giorni dal finale di stagione. Intanto i fans di Uomini e Donne sono inattesa di vedere la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano, diviso tra due corteggiatrici, sarebbe pronto a pronunciarsi e a rivelare quale ragazza lo ha conquistato: riceverà un si?