Il Volo rappresentano uno dei gruppi musicali più amati in Italia e nel mondo, ma a quanto ammonta il loro guadagna? Ecco la verità.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono diventati famosi circa 15 anni fa, quando hanno partecipato – separatamente e senza ancora conoscersi – al talent show Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. In quella occasione qualcuno ebbe l’intuizione di metterli insieme e i tre non si sono quindi mai lasciati, diventando in breve tempo amici e quasi fratelli. La loro carriera è sempre stata in ascesa, e li ha consacrati nella lista degli artisti italiani più ricchi di sempre.

Il loro patrimonio complessivo è infatti ricchissimo, e solamente ora è spuntata la verità sui guadagni.

Qual è il guadagno de Il Volo

Il gruppo si è appunto formato ufficialmente nel 2009 grazie al programma Ti lascio una canzone, e da allora i tre tenori hanno catturato l’attenzione di alcuni produttori discografici che hanno offerto loro un contratto da 2 milioni di dollari. Nel 2010 hanno debuttato con l’album intitolato proprio Il Volo, e sono state vendute 60.000 copie del disco. Poi c’è stata la vittoria del Festival di Sanremo nel 2015, con il brano Grande Amore, e l’uscita dell’album Musica nel 2019. Nel 2024 Il Volo sono nuovamente tornati sul palco dell’Ariston con la canzone Capolavoro.

I loro guadagni si basano su cifre che variano dai 150.000 dollari al milione di dollari a concerto. Pare inoltre che il patrimonio netto sia intorno ai 500.000 euro e al milione di euro. Un dato – questo – che risale al 2019 e che potrebbe quindi essere aumentato in questi ultimi anni. Il trio riceve inoltre un grande successo anche grazie allo streaming: ad esempio, il brano vincitore del Festival di Sanremo ha raggiunto 175 milioni di visualizzazione sulla piattaforma Youtube. La loro partecipazione alla 74esima edizione della kermesse musicale gli ha invece garantito un rimborso speso pari a 53.000 euro, di cui 3000 sono destinati all’artista e 5000 ai duetti.

La vita privata dei ragazzi de Il Volo

Spesso è stata al centro dell’attenzione mediatica anche la loro vita sentimentale. Ignazio Boschetto si è infatti sposato con la bellissima Michelle Bertolini, una ragazza venezuelana che ha ottenuto nel 2013 la fascia di Miss Venezueta e che è quindi famosa nel mondo dello spettacolo del suo Paese. I due stanno per diventare genitori per la prima volta, e lo hanno annunciato di recente sui rispettivi profili social. Gianluca Ginoble è stato invece legato sentimentalmente ad Eleonora Venturini Storaro e al momento non ci sono informazioni precise sulla sua vita sentimentale. Lo stesso si può dire di Piero Barone, che dovrebbe essere single.