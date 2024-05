Colpo di scena a Uomini e Donne dove un cavaliere del trono over è stato pizzicato in diverse segnalazioni e invitato a lasciare il programma.

Un finale decisamente movimentato quello di Uomini e Donne che prima dello stop estivo sta regalando colpi di scena a non finire. L’ultimo è arrivato dal trono over dove alcune segnalazioni su Ernesto hanno messo in evidenza un comportamento non conferme al programma. Su “invito” di Maria De Filippi, di fatto, il cavaliere è stato obbligato a lasciare la trasmissione.

Uomini e Donne, le segnalazioni su Ernesto

Nel corso della puntata andata in onda in data odierna su Canale 5 di Uomini e Donne, nel corso del trono over, Ernesto è stato invitato elegantemente a lasciare la trasmissione. Nel dettaglio, sul cavaliere sono arrivate diverse segnalazioni. Una di queste con tanto di foto. Da quanto è stato fatto intendere, l’uomo è stato visto più volte con delle donne cosa, per altro, dal diretto interessato non negata.

Ernesto, già in passato, era stato pizzicato dalle donne presenti in studio a proposito del suo comportamento “libertino” e, va detto, lui stesso non aveva mai negato la voglia di approcciarsi, anche fisicamente, a più donne. Questa situazione, però, a quanto pare accadeva anche fuori dalle frequentazioni del programma e Maria De Filippi non gliel’ha fatta passare liscia…

Maria non perdona: “Incompatibile”

Dopo le varie segnalazioni, infatti, anche la stessa padrona di casa ha deciso di prendere la parola e mettere un freno all’esperienza del ragazzo nella trasmissione. Per la Queen di Mediaset, infatti, il comportamento di Ernesto è “incompatibile” con il programma. Di fatto, l’uomo è stato “cacciato” in modo gentile dalla De Filippi che lo ha messo nelle condizioni di salutare tutti come mostrato anche dai social del format.

Dal canto suo Ernesto si è alzato in piedi e, messo alle strette, ha spiegato di non aver mai modificato il su comportamento, dentro e fuori dalla trasmissione. Successivamente, salutando le donne e stringendo le mani anche agli opinionisti, ha preso la via d’uscita mestamente. Una “cacciata”, con stile, da parte della De Filippi e del suo staff…

