L’ultimo saluto a Franco Di Mare, il giornalista morto nei giorni scorsi dopo una terribile malattia. In data odierna, infatti, su sono svolti i funerali che hanno visto, a Roma, una grandissima partecipazione di amici e colleghi. Momento molto emozionante durante la cerimonia, quello della lettura di una lettera da parte di sua figlia, Stella.

Franco Di Mare, i funerali a Roma

Un pomeriggio di grande emozione a Roma, dove si sono svolti i funerali del noto giornalista Franco Di Mare. La cerimonia per l’ultimo saluto al noto volto tv si è svolta presso la Chiesa di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo, nella Capitale. Presenti diversi colleghi del compianto uomo e tantissimi amici che non hanno voluto far mancare la loro presenza. Tra questi si sono visti Beppe Fiorello ma anche Bruno Vespa che alla stampa hanno voluto rilasciare alcune parole di forte commozione nel ricordo dell’amico e collega.

La lettera della figlia Stella

Ma il massimo dell’emozione è stata provata al momento della messa quando a prendere parola è stata la figlia dell’uomo, Stella. In una lettera, la ragazza ha detto: “Lui si sarebbe meravigliato di tutto quest’amore che sta facendo bene anche a noi, sta aiutando anche voi. Quindi grazie veramente”, le sue parole. “Il mio ultimo grazie è per lui con cui ho vissuto davvero una vita fuori dal comune“.

Stella è stata salvata e adottata da Sarajevo nel 1992: “Il nostro un rapporto unico. Mi ha regalato uno sguardo sul mondo, mi ha lasciato un rapporto personale fatto di film visti insieme, fatto di storie scritte e lette bene, fatto di cucina, come lui mi ha insegnato. Grazie per la fiducia incondizionata che avevi in me, delle mie possibilità di cui non mi hai fatto dubitare. I miei limiti me li ha sempre spostati perché sapeva che potevo arrivare più in là. Avevi ragione tu. Le tracce di tutto questo le avrò per sempre dentro di me”, ha concluso la ragazza.

Di seguito, invece, quella che è stata l’ultima intervista dell’uomo a ‘Che Tempo Che Fa’ con Fabio Fazio:

